Patrimonio Silvia Toffanin: quanto guadagna la conduttrice con Verissimo

Quanto guadagna la nota Silvia Toffanin per condurre Verissimo? Svelate le cifre che, forse, non vi aspettate.

Tra le presentatrici più seguite e amate del piccolo schermo nostrano, a quanto ammontano i compensi di Silvia Toffanin? Ecco quali sono le indiscrezioni in merito.

Sono davvero molti i personaggi del mondo della televisione che ogni giorno entrano, virtualmente, nelle nostre abitazioni per intrattenere e informarci con trasmissioni di diverso genere. Tra i volti più amati in Italia si annovera indubbiamente Silvia Toffanin.

Ex letterina di Passaparola e compagna di Pier Silvio Berlusconi, ormai dal 2006 è al timone di Verissimo, con cui riesce ogni fine settimana ad attirare l’interesse di una vasta fetta di pubblico. Molto apprezzata per il suo modo di condurre elegante e all’insegna della sobrietà, è riuscita a costruire nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni.

Silvia Toffanin, quanto guadagna la conduttrice di Verissimo: cifre stellari

Ha conseguito la laurea in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e vestito i panni di letterina di Passaparola dal 2000 al 2002. Ha debuttato in qualità di conduttrice nell’agosto dello stesso anno grazie al programma Nonsolomoda, per poi raggiungere l’apice del successo con Verissimo. Molto riservata, si sa davvero poco di Silvia Toffanin.

Sentimentalmente legata da tantissimi anni a Pier Silvio Berlusconi, dalla loro storia d’amore sono nati due figli, ovvero Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015. Regina di Verissimo, sono tanti i telespettatori che non perdono l’occasione per seguire il suo programma, dove molti vip si raccontano a cuore aperto e rivelano spesso i loro segreti. Ma quanto percepisce Silvia Toffanin per svolgere il suo lavoro?

Ovviamente, come è facile immaginare, non sono disponibili informazioni certe in merito. Data la sua carriera, comunque, si può ipotizzare che si tratti di cifre elevate. In particolare, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che dal 2006 ad oggi il compenso della conduttrice sia lievitato nel tempo. Entrando nei dettagli, si stima che percepisca un compenso pari a ben 1.370.000 all’anno, ovvero circa 114.160 euro al mese.

Un introito indubbiamente stellare, frutto degli ascolti record della sua trasmissione. Soffermandosi sul patrimonio della regina di Verissimo, inoltre, sembra che la nota presentatrice si divida tra Portofino, dove vive con la famiglia, e la città di Milano, dove si reca per lavoro. Si tratta comunque, ma è bene sottolineare, solo di voci. Non sono disponibili dettagli sicuri sui guadagni di Silvia Toffanin, così come non sono mai giunte, per ovvi motivi, conferme da parte della diretta interessata.