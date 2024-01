Hai mai pensato di comprare una Ferrari? Con queste puoi spendere meno e fare un figurone

C’è una passione che si manifesta spesso nei primi anni di vita. Si tratta di quella per i mezzi di locomozione. Oltre alle automobiline in scala molti bambini giocano con quelle a pedali o elettriche. Da grandi ci sono tanti modelli che si desiderano guidare, tra cui qualcuno della Ferrari. Si potrebbe valutare l’acquisto di auto usate.

L’invenzione della ruota probabilmente ha segnato la storia dell’uomo permettendo un progresso considerevole. Spostare persone e merci con un mezzo di trasporto adesso sembra facile. È servito però tanto tempo per arrivare a viaggiare in treno, sull’aereo o per raggiungere la Luna.

Auto, che passione

La storia dell’automobile è abbastanza recente. Ci sono modelli storici bellissimi ancora funzionanti che valgono molto. Anche vetture nuove o di pochi decenni di tante case come Maserati, Lamborghini e Jaguar costano tanti soldi.

Nel mondo delle auto la Ferrari mantiene inalterato il suo fascino. Ci sono collezionisti che espongono i modellini di vetture da corsa in salone o nello studio. Altri vorrebbero fare un giro un giorno su una supercar e addirittura comprarne una.

Questi desideri possono realizzarsi. Pagando cifre modeste in alcuni autodromi italiani si può provare l’emozione di fare giri di pista su un’auto da sogno.

Per quanto riguarda l’acquisto, ci sono Ferrari in vendita a prezzo ridotto. C’è da fidarsi?

Hai mai pensato di comprare una Ferrari? Considera queste

Quando vogliamo acquistare un’automobile usata porgiamo molte domande al venditore e alla fine decidiamo se prenderla. Per quanto riguarda le auto di lusso costose preowned la casa Ferrari offrirebbe delle garanzie. Ad esempio quelle che sono in vendita tramite il portale ufficiale devono superare più di 200 ispezioni tecniche. Si verificano anche la provenienza, il chilometraggio, la manutenzione. Le auto usate inoltre godono di una garanzia su molti ricambi che offre pure assistenza stradale.

Tra i numerosi modelli in vendita di seconda mano del Cavallino rampante eccone alcuni. Una Ferrari California di colore azzurro con interni beige del 2010 con 61.662 km costerebbe 119.000 euro. Una Ferrari 360 Spider del 2001 con 89.000 km grigio titanio metallizzato si venderebbe a 107.000 euro. Tra gli altri modelli della casa di Maranello ci sarebbe la Ferrari Portofino. Colore rosso e interni di colore nero, anno 2019 con 18.387 km percorsi ci potrebbe comprare a 213.000 euro. Una F355 Berlinetta giallo Modena interni blu costerebbe 105.000 euro.

Se hai mai pensato di comprare una Ferrari con quelle preowned potresti realizzare il tuo sogno.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare disponibilità ed eventuale variazione dei prezzi sul sito indicato)