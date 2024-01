È un gennaio ricco di nuove emissioni di corporate bond da parte dei grandi gruppi bancari o di altra estrazione settoriale. Dopo un periodo in cui i tassi tirati, come l’ultimo scorcio del 2023, gli emittenti ne approfittano per fare incetta di provviste.

In questa sede parleremo di uno dei due nuovi bond targati Goldman Sachs. Vediamone i contenuti, anticipando solo che per investire in questa obbligazione bancaria in euro con tasso di interesse fisso e decrescente bastano 1.000 €.

Goldman Sachs: la banca americana che ha emesso una nuova obbligazione in euro

Spendiamo due parole in merito all’emittente. Goldman Sachs è un colosso mondiale nel campo dell’investment banking, nella gestione di investimenti e nel trading titoli. I servizi offerti sono di primissimo piano e, forse, senza eguali al Mondo. La clientela trattata è di prim’ordine e variegata, spaziando per soggetti sovrani, istituzioni private e pubbliche, individui con patrimoni a molti zeri.

Manco a dirlo, la banca americana opera in ogni angolo del globo e in Italia è presente ormai da più di 20 anni.

Il corporate bond con taglio minimo di 1.000 euro

Come anticipato, la banca ha emesso due nuovi bond, di cui uno in $ e uno in €. Soffermiamoci su quest’ultimo.

L’obbligazione ha codice ISIN XS2552850096 ed è quotata sul mercato MOT (segmento EuroMOT) di Borsa Italiana. Nello specifico si tratta di un titolo a tasso fisso decrescente (c.d. “Step-Down”) callable in € di durata decennale. Sulla pagina del prodotto sul sito di Borsa Italiana, infatti, si legge che la data di godimento è quella del 22/01/2024, inizio negoziazione il 24/01/’24 e quella di scadenza il 22/01/2034.

L’ammontare emesso è di 80 milioni di euro, mentre il lotto minimo di sottoscrizione è di 1.000 €. La cedola ha una periodicità annuale e arriva il 22 di gennaio di ogni anno, salvo rimborso anticipato. L’emittente si è riservata la facoltà di estinguerlo a partire dal 1° fino al 9° anno, anche prima del termine. In ogni caso il rimborso sarà a 100, al valore nominale, sia in caso di rimborso al 2034 o a una data antecedente.

Per investire in questa obbligazione bancaria in euro con tasso di interesse fisso e decrescente bastano 1.000 €

Vediamo adesso nel dettaglio il flusso cedolare per il prodotto. Per esso la banca pagherà (sul valore nominale del prestito sottoscritto) quanto segue:

8,00% lordo il 22 gennaio 2025 (la ritenuta fiscale è al 26,00%);

5,00% il 2° anno;

4,50% al termine del 3°;

4,00% il 4° anno;

3,50% il quito anno;

3,00% al termine del sesto anno;

2,50% il 7°;

2,00% l’ottavo;

1,50% al termine del nono anno;

1,00% il 22 gennaio 2034, quando arriverà il 100% del valore nominale (se non rimborsato prima).

Il rendimento del nuovo corporate bond an tassi fissi e decrescenti

Ipotizziamo adesso il caso dell’investitore della prima ora che compra in emissione e porta a scadenza. Parimenti immaginiamo che il titolo non venga estinto da Goldman Sachs prima del 2034.

Qual sarebbe il rendimento lordo complessivo dell’intero investimento? E quello medio annuo lordo ponderato? Nel 1° caso, il 35%. Nel 2° caso, il 3,5%.