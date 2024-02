Luna nuova in Acquario: amore e ricchezza dal 9 febbraio per questi 3 fortunati segni zodiacali

Il secondo mese di questo 2024 inizia con il botto per alcuni segni zodiacali. Oggi vogliamo svelarti che cosa accadrà nelle prossime settimane grazie a questa Luna che potrà riservarci grandi sorprese.

Febbraio è il mese perfetto per dare una volta alle situazioni scomode e aprire finalmente le porte alla fortuna. A darci una mano, sarà la Luna nuova nel segno dell’Acquario che arriva proprio domani, il 9 febbraio.

Ma che cosa comporta questo importante movimento astrale? La Luna nuova anticipa sempre nuove opportunità e grandi cambiamenti. Ed è così che in particolare alcuni segni zodiacali saranno favoriti dalle stelle e potranno fare cose straordinarie.

Oggi ci dedicheremo in particolare ai segni più fortunati: per 2 segni di terra ed uno di acqua sono in arrivo importanti novità!

La Luna nuova in Acquario porta un profumo di novità per questo segno di terra

Una ventata di freschezza per i nati sotto il segno del Toro. Febbraio sarà un mese ottimo per gettare le basi per un 2024 favoloso. Nella vostra vita torna finalmente un clima generale di serenità e leggerezza.

La famiglia vi supporta sempre nelle vostre decisioni, anche quando si tratta di scelte un po’ azzardate e questo vi fa sentire sicuri e forti. La Luna nuova favorisce i nuovi progetti che potrebbero portarvi ad intraprendere una nuova carriera di successo entro la seconda parte dell’anno. Giocatevi bene le vostre carte.

La Luna nuova in Acquario permette all’amore di tornare nelle vostre vite. Per i single che hanno voglia di cambiare la propria condizione potrebbe arrivare una buona notizia. Carpe diem!

Un mese di straordinaria fortuna per i più testardi dello zodiaco

Ovviamente stiamo parlando di voi, appartenenti al segno zodiacale del Capricorno. Sempre determinati e concentrati, grazie alla Luna di febbraio sarete un vulcano di idee. Diventerete il punto di riferimento per i colleghi e le prossime settimane vi faranno sentire al top.

I soldi questo mese non saranno un problema per coloro che hanno avuto una buona intuizione nelle scorse settimane. Cercate di cavalcare quest’onda di creatività.

Febbraio vi renderà piuttosto romantici e questo mood gioverà molto alle coppie di lunga data. Per i single invece crescono le opportunità di fare nuove conoscenze e di iniziare nuovi flirt.

Un segno d’acqua vivrà momenti indimenticabili in coppia e grandi soddisfazioni personali

Concludiamo con il segno dei Pesci. Febbraio sarà un mese particolarmente generoso per i nati sotto questo segno zodiacale. Sono state settimane produttive ed intense quelle di gennaio, e febbraio vi premierà con grandi emozioni.

È arrivato il momento di festeggiare: chi una laurea, chi una promozione oppure un importante traguardo come l’acquisto di una casa. Tuttavia, non mollate la presa perché, se volete continuare a ricevere gratificazioni, dovrete lavorare sodo.

Il dialogo è fondamentale in coppia e finalmente l’avete capito. Da quando avete imparato ad ascoltare prima di giudicare, il partner si sente compreso e i litigi sono ai minimi storici: continuate così!