Gli astrologi sono sicuri: ti puoi fidare solo di questi segni zodiacali

Lo sapevi che, secondo quanto dichiarato dagli astrologi, sembra proprio che ci si possa fidare solo di alcuni segni zodiacali?

Non sempre è facile fidarsi di chi ci circonda o ancora stabilire, in modo facile e soprattutto privo di dubbi, su chi possiamo realmente avere fiducia e a chi dunque possiamo far custodire ad esempio i nostri pensieri, segreti o emozioni.

Insomma, soprattutto quando si parla di qualcosa per noi di molto intimo, la paura di lasciarsi andare o ancora di essere traditi è sempre molto elevata. E, proprio per questo motivo, tutti noi siamo parecchio cauti. Eppure, secondo gli astrologi, ci sono alcuni segni dello zodiaco che appaiono senza dubbio molto più affidabili degli altri: ecco quali sono.

Segni zodiacali, fidatevi solo di loro

Nati tra il 23 ottobre e il 21 novembre, quando si tratta di fiducia non possiamo proprio fare a meno di citare gli Scorpione tra coloro che sono un vero e proprio porto sicuri per noi. Spesso possono apparire i più ostici e complessi dello zodiaco, ma in realtà la loro non è altro che apparenza: è un atteggiamento spesso freddo e rigido, quasi spinoso, che usano solo come una sorta di protezione.

La paura di questo segno, infatti, è proprio quella di rimanere deluso, scottato o ferito da chi lo circonda, ma non per questo bisogna pensarlo come disinteressato. Anzi, tra tutti quelli dello zodiaco, gli Scorpione sono i più riservati con i segreti degli altri e si curano maggiormente di chi li circonda.

Al secondo posto dei segni più rassicuranti e soprattutto di cui potersi fidare con una certa tranquillità e sicurezza troviamo coloro che appartengono alla casa del Capricorno. Nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio, infatti, queste persone sono caratterizzate da un forte senso dell’ambizione, della determinazione e della riservatezza.

Insomma, sono i tipici individui da poche parole e molti fatti, per cui non dovrete mai temere che sfugga loro qualche vostro segreto. Inoltre, proprio i Capricorno sono dotati di un notevole senso della responsabilità, motivo per cui custodiranno i vostri sentimenti e pensieri con estrema cura e attenzione.

Concludiamo con il terzo dei segni che formano questo piccolo podio della fiducia: i nati sotto il segno dei Pesci, tra il 20 febbraio e il 20 marzo. Quando pensiamo a tutta la ruota dello zodiaco, non possiamo fare a meno di citare loro per quanto riguarda l’empatia e la predisposizione verso il prossimo.

Sono sempre, infatti, pronti ad ascoltare e aiutare chi li circonda, ma anche a fornire una spalla di appoggio e e di supporto. Proprio per questo motivo, e per il forte intuito emotivo che li contraddistingue, sono degli ottimi custodi per quanto riguarda i segreti, i problemi o ancora i pensieri degli altri.