Bollette sempre più alte, in arrivo aumento del 35%: ecco le regioni dove si paga di più

Il carovita non sta risparmiando niente e nessuno: ormai ogni settore è stato colpito da aumenti altissimi, soprattutto le bollette.

Se già in passato sono aumentate di tantissimo le bollette della luce e del gas, adesso l’impennata dei costi ha colpito un altro settore che è vitale nel consumo delle famiglie italiane. Si tratta delle bollette dell’acqua, che stanno registrando aumenti anche fino al 35-40%, e che in alcune zone d’Italia sono arrivate a livelli mai visti prima.

A quantificare i perché e i percome dell’aumento delle bollette dell’acqua ci ha pensato Altroconsumo, che ha preso in esame l’utilizzo medio di una famiglia di 3 persone in un anno, stimando il consumo di circa 166 litri di acqua al giorno per ciascun membro del nucleo.

L’analisi di Altroconsumo ha evidenziato aumenti in media del 9,5% da dicembre 2021 a dicembre 2023, ma si tratta del dato minimo, visto che in alcune città è stato raggiunto addirittura un incremento record del 35% rispetto a due anni fa. Chiaramente non si tratta di un aumento di tipo “endemico”, nel senso che non in tutte le zone d’Italia sono arrivate bollette così alte, e certamente ci sono delle città dove l’acqua costa più cara che in altre.

Caro acqua, ecco la classifica delle città coi maggiori aumenti

Secondo l’indagine condotta da Altroconsumo, ci sono città dove le bollette dell’acqua sono aumentate in maniera esponenziale, e altre dove invece il costo è rimasto sempre lo stesso. L’unica che non ha subito incrementi è Catanzaro, dove si è registrato lo 0% di aumento della bolletta, seguita da Bari con un incremento registrato pari all’1%.

Bolzano invece comanda la classifica degli aumenti con un +35,4% che desta non poca preoccupazione, seguita a stretto giro da Torino, Trento e l’Aquila con incrementi maggiori del 17%. Di seguito la classifica generale degli aumenti registrati negli ultimi due anni: Bolzano 35,4%, Torino 17,5%, Trento 17,3%, Milano 16,4%, Genova 14,4%, Ancona 13,7%, Palermo 12,3%, Trieste 12,2%, Roma 11,9%, Perugia 11,7%, Firenze 11,6%, Cagliari 9,6%, Bologna 7,6%, Venezia 6,6%, Potenza 6,4%, Aosta 4,9%, Bari 1%, Catanzaro 0%.

Non va molto meglio se si pensa alle città dove le bollette sono più care: desta sorpresa sapere che la più economica sia Milano, dove la media della bolletta dell’acqua è di 163 euro annui, mentre Bari è 52ª con 489 euro l’anno di bolletta. Ecco la lista delle città in base al costo annuo della bolletta dell’acqua, a partire dalla meno cara: