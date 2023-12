Davvero tutte le famiglie felici si somigliano? 3+1 segnali che indicano che stai vivendo un matrimonio da favola

Ci sono alcuni specifici segnali che indicano che il tuo matrimonio è davvero da favola e che la vita a due è destinata ad essere felice.

Sposarsi e vivere insieme è spesso un’incognita sulla quale solo il tempo potrà dare un verdetto positivo. Eppure, ci sono dei segnali che possono aiutarci a capire se il nostro è o no un amore fa favola e, per questo, destinato a durare.

Nella vita a due ci sono infatti diversi modi di fare e di gestire le cose che possono farci capire la differenza tra una storia normale ed una che sta andando nel miglior modo possibile. E, no. Non c’entra solo l’amore. Ma tutta una serie di segni da imparare a riconoscere.

Il tuo matrimonio è destinato ad essere una favola? Ecco i segnali da prendere in considerazione

Se vivere un matrimonio da favola è stato sempre il tuo sogno sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo i segnali che indicano se quello che stai vivendo lo è davvero. E qualora tu fossi ancora solo in procinto di compiere il grande passo, questi potranno indicarti se la tua relazione è già sulla giusta strada. Iniziamo con la comunicazione, che è alla base di un’unione felice. Se parlate tanto al punto da perdere la nozione del tempo, allora siete proprio destinati a stare insieme.

Questo perché la reciproca compagnia è tutto ciò di cui avete bisogno. Parlare molto indica poi un’affinità elettiva, che è davvero importante per una vita a due duratura. Anche divertirsi insieme è fondamentale e ciò a prescindere da quel che si fa. Anzi, possiamo dire che più una coppia si diverte facendo cose davvero ordinare e semplici e più sta vivendo un grande amore.

Nonostante il passare del tempo, infatti, vige la regola che se ci si ama tutto è più bello. Non può ovviamente mancare l’aspetto legato all’intimità, che dovrebbe essere sempre condivisa e armonica. E non parliamo solo dei momenti trascorsi tra le lenzuola ma delle coccole, dei baci prima di andare a dormire e della voglia di tenersi per mano anche a distanza di tempo.

Infine, un piccolo bonus è dato sicuramente dalla fiducia che, insieme al rispetto, rappresenta un elemento imprescindibile. Certo, un po’ di gelosia non guasta mai ma questa non è strettamente collegata al fidarsi o meno. Questo è certamente uno dei segni che il matrimonio che si vive non andrà facilmente in crisi e che è sulla buona strada per essere davvero da favola.