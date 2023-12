Luca Argentero, la cugina è più famosa di lui: conduttrice, modella e attrice

Lo sapevi che Luca Argentero ha una cugina famosa? È una conduttrice, modella e attrice. Hai capito di chi si tratta? Qui si seguito, potrai scoprirlo.

Ancora una volta Luca Argentero ritorna a parlare della sua avventura al Grande Fratello. Nonostante siano passati più di 20 anni, durante un’intervista al Corriere della Sera, ha rotto il silenzio facendo ancora una volta riferimento al reality. Nonostante non vinse l’edizione a cui partecipò, deve al programma tutta la sua carriera da attore.

Presto Luca farà ritorno in televisione con la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, che partirà l’11 gennaio 2024. Malgrado il suo successo, c’è un retroscena sull’attore che non tutti conoscono: Argentero ha una cugina famosa che gli ha permesso di ottenere dei vantaggi per fare i provini per partecipare al reality. A confessarlo è stato proprio l’attore, che dopo tanti anni non ha più nulla da nascondere. Ma vediamo chi è la donna.

Luca Argentero: svelato perché è entrato al GF, tutto merito della sua celebre cugina

Come abbiamo appena detto, Luca Argentero ha confessato di aver avuto una spinta per entrare nella casa del GF. Infatti la parente, negli anni 2000 molto famosa, gli passò il contatto a cui si sarebbe dovuto rivolgere. Ecco cosa ha detto l’attore: “Mia cugina, Alessia Ventura, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì”.

Ma chi è la cugina di Luca Argentero? Alessia Ventura è stata una letterina di Passaparola nel 2004, eppure già prima di allora aveva avuto altre esperienze in televisione. Nel 1995 infatti ha preso parte come concorrente a Sotto a chi tocca e poi, dal 1999 al 2001, è stata una valletta di Ok, il prezzo è giusto. E non si è fermata, perché ha continuato ad essere presente in televisione.

Nel 2004 ha partecipato a La Talpa. Inoltre a partire da quell’anno, fino al 2007, è stata co-conduttrice su Sky Cine News. Nel 2007 passa a RAI 1, dove è diventa il volto de I Raccomandati. Dal 2010 al 2011 è co-conduttrice e valletta su Rete 4 con Controcampo e successivamente altri programmi ancora. Diventa presentatrice di Mezzogiorno in famiglia nel 2014 e ci resta fino al 2016.

Nel 2017 conduce il Grand tour d’Italia su Rete 4 e dal 2018 al 2021 il Drive up su Italia 1. Ha avuto anche piccoli ruoli da attrice in alcune soap e sitcom tra cui CentoVetrine, Camera Cafè e Carabinieri. Molto attiva sui social, è seguita da più di 300.000 followers.