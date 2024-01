Incredibile ma vero, lo sai che a Torino puoi mangiare un cornetto a forma di cubo? 

Vuoi sorprendere il tuo palato? Rimarrai sbalordito quando proverai il cornetto cubico, una prelibatezza davvero imperdibile!

Scoprire l’Italia attraverso la sua gastronomia è davvero straordinario. Farlo ci permette di esplorare la cultura di ogni regione, partendo dalla scoperta dei piatti più buoni della tradizione. Dalle montagne dell’Alto Adige alle coste della Sicilia, il nostro Paese è un vero e proprio scrigno di ricette uniche al mondo. La cucina italiana, oltre ad essere rinomata in tutto il globo, rappresenta una parte essenziale della nostra identità nazionale. Non per niente, la nostra cucina è considerata una delle più buone al mondo! Oltre alle tradizioni, oggi come oggi c’è un vero e proprio fenomeno che sta spopolando sui social: assaggiare il cornetto cubico di Torino. Ma in che locale dobbiamo recarci per fare ciò? Ecco il nome.

Incredibile ma vero, lo sai che migliaia di persone ogni giorno fanno la fila per provare il Crubik?

Ogni regione d’Italia è famosa per le sue prelibatezze culinarie, e Torino, la capitale del Piemonte, non fa eccezione. Qui, la tradizione gastronomica è una vera e propria arte, che si fonde con la storia della città in un mix irresistibile di sapori e profumi. Una volta arrivato nel capoluogo piemontese, però, ecco dove dovrai recarti per vivere un’esperienza unica.

Alla Farmacia del Cambio, un locale antico, aperto nel lontano 1757 in Piazza Carignano nel cuore di Torino, puoi fare un’esperienza gastronomica unica: gustare un cornetto a forma di cubo, noto con il nome di “Crubik”. Questo gustosissimo dolce ha affascinato golosi di ogni genere e paese, trasformando la Farmacia in un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per gli amanti della pasticceria.

È incredibile ma vero, lo sai che questo dolce ti conquisterà? Grazie alla sua forma geometrica e ai suoi strati di pasta sfoglia croccante, ti farà innamorare dal primo assaggio. Ma la sua bontà non si ferma all’apparenza: il ripieno cremoso e la delicatezza dei sapori rendono questo dolce un’autentica prelibatezza. Il Crubik è venduto a 3,90 €.

Un’altra delizia torinese da non perdere

Durante la tua visita a Torino, oltre al Crubik, c’è un’altra delizia che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire: il bonet. Questo dessert tipico della tradizione piemontese è un budino ricco e avvolgente, preparato con uova, zucchero, cacao, latte, liquore e amaretti secchi. Il risultato è una crema morbida e profumata, arricchita dalla nota decisa del cacao e dall’aroma del liquore.

Il bonet è una prelibatezza che rievoca le cucine di un tempo, ma oggi puoi assaporare questa tradizione direttamente nei ristoranti di Torino, dove viene servito come dolce della casa. La sua consistenza vellutata e il suo sapore avvolgente ti faranno innamorare della cucina piemontese, se non lo fossi già.