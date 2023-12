Come lavorare con Esselunga, aperte nuove selezioni: quali sono i requisiti e i profili richiesti

Le nuove selezioni sono state aperte: Esselunga è alla ricerca di personale. Scopriamo come candidarsi e quali sono i profili ricercati.

Esselunga è un’icona nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO). La società italiana, con oltre 170 supermercati e una vasta presenza sul territorio, sta ampliando la sua squadra. Questa catena non è solo un luogo di shopping, ma anche un’opportunità per chi desidera una carriera nel mondo della distribuzione alimentare.

Se vuoi far parte di tale realtà, è tempo di esplorare le opportunità di lavoro offerte. Nel caso in cui fossi interessato a lavorare con questa prestigiosa catena, ecco cosa devi sapere sui requisiti e i profili ricercati.

Opportunità di lavoro in Esselunga: un’introduzione alle selezione in corso

Esselunga, una delle catene leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata in Italia, rappresenta non solo un punto di riferimento per gli acquisti, ma anche un luogo di opportunità lavorative per molti. Se sei alla ricerca di un’occupazione nell’ambito della GDO o in sede, qui troverai informazioni utili sulle posizioni aperte, le opportunità per i giovani e molto altro.

Esselunga SpA, un nome che risuona dal 1957, offre una vasta gamma di opportunità di lavoro in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio e Liguria. Con 170 punti vendita e diverse altre strutture, l’azienda vanta una forza lavoro di 25.000 dipendenti impegnati sia nei supermercati che nelle sedi amministrative e di distribuzione. Le offerte variano dalle posizioni nei supermercati, ideali sia per neodiplomati che laureati, a ruoli impiegatizi o manageriali in sede.

Le selezioni in corso includono una vasta gamma di figure, dai cassieri agli addetti alla vendita, dagli allievi responsabili agli specialisti del settore beauty. Le posizioni disponibili sono distribuite in diverse regioni, offrendo così opportunità di lavoro in molte parti d’Italia. Sono coinvolte diverse posizioni sia nei supermercati che nelle sedi di Esselunga. Ad esempio, nelle seconde vengono ricercati profili come progettisti, elettricisti, pasticceri e manager di sicurezza.

Queste opportunità rappresentano un’occasione per persone con differenti competenze e interessi. Il processo di candidatura avviene attraverso il portale Esselunga “Lavora con noi”. Consulta la pagina dedicata alle selezioni attive e invia la tua candidatura online, caricando il tuo curriculum vitae e completando il modulo apposito.

Se desideri iniziare o proseguire la tua carriera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata o se sei interessato a ruoli in sede, Esselunga offre un’ampia gamma di opportunità di lavoro per soddisfare le tue aspirazioni professionali. Entra a far parte della catena e sperimenta il dinamismo e la diversità di uno dei marchi più apprezzati nel panorama della GDO in Italia.