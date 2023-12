Caterina Balivo a Miss Italia, in pochi l’hanno mai vista: com’era e com’è cambiata negli anni

Quasi 25 anni fa Caterina Balivo ha partecipato a Miss Italia. Ricordate l’esordio della splendida conduttrice? Il video d’annata è spuntato sui social.

Ancora oggi, a 43 anni, è una donna bellissima. E non deve sorprendere, dato che Caterina Balivo, ormai conduttrice di successo, ha iniziato il suo percorso nel mondo della televisione e dello spettacolo partecipando a Miss Italia. La ricordate? Dagli archivi è spuntato fuori un video sconosciuto ai più.

Nata il 21 febbraio 1980 a Napoli, Caterina Balivo ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo con passione e dedizione dopo quella partecipazione di quasi 25 anni fa. È infatti il 1999 quando prende parte al concorso Miss Italia come “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme.

Dopo gli studi in Scienze della Comunicazione, Caterina ha iniziato la sua avventura televisiva nei primi anni 2000 come valletta in trasmissioni molto seguite, tra cui Scommettiamo che…?. Il vero trampolino di lancio è arrivato nel 2003, quando ha preso le redini della trasmissione quotidiana Unomattina su Rai 1. La sua capacità di comunicare con il pubblico e la sua versatilità nel gestire diversi generi di programmi hanno fatto di lei una delle conduttrici più apprezzate in Italia.

Nel corso degli anni, la Balivo ha lavorato con successo in diverse produzioni televisive, spaziando dalla conduzione di talk show come Festa italiana a programmi di successo del calibro di Detto Fatto. La sua presenza sullo schermo è sempre stata caratterizzata da una combinazione di professionalità e autenticità, conquistando così il cuore degli spettatori.

Caterina Balivo ai tempi di Miss Italia: spunta il video amarcord

Quanto alla vita sentimentale, Caterina Balivo ha avuto una lunga relazione con il dirigente d’azienda Nicola Maccanico, figlio di Antonio Maccanico. Il 29 maggio 2012 ha avuto il suo primo figlio, Guido Alberto, dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è sposata il 30 agosto 2014 a Capri con rito civile. Il 16 agosto 2017 è nata la sua secondogenita, Cora. La conduttrice napoletana si è sempre divisa tra lavoro e famiglia: è nota anche per il suo impegno sociale e la partecipazione a cause benefiche.

Il suo stile autentico e la sua capacità di bilanciare la carriera televisiva con la vita familiare l’hanno resa un modello per molte donne. Fin da quell’ormai lontano 1999. E oggi, a distanza di quasi 25 anni, ecco il video che sbuca fuori dagli archivi. Dobbiamo ringraziare, come spesso accade, il profilo Instagram @prima_volta_di, che ci regala queste perle.

Ecco, dunque, Caterina alla sua partecipazione a Miss Italia. A partire da quel giorno, grazie alla sua bellezza, al suo talento, alla sua competenza, alla sua determinazione, la Balivo si è affermata come uno dei volti più amati della televisione italiana.