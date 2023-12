Calmare l’ansia: la tecnica dell’abbraccio della farfalla è semplice e funziona subito

Non solo calma l’ansia, ma permette di elaborare le nostre emozioni. Ecco come funziona la tecnica dell’abbraccio della farfalla.

In un mondo in cui lo stress e l’ansia sembrano far parte della quotidianità, è sempre più importante scoprire metodi naturali per alleviare la tensione mentale. Un approccio che sta guadagnando popolarità è noto come l’abbraccio della farfalla, un semplice gesto che promette di portare sollievo e serenità.

Questo metodo trae ispirazione dalle leggiadre creature alate che fluttuano liberamente nei nostri giardini. L’idea dietro l’abbraccio della farfalla è di imitarne il movimento delicato e armonioso con le mani, creando una sorta di rituale rilassante. In un’epoca in cui molti cercano modi per affrontare lo stress senza ricorrere a soluzioni farmacologiche, tale tecnica emerge come un semplice e accessibile strumento di autogestione dell’ansia.

Sperimentare con approcci alternativi come questo potrebbe aprire la strada a nuovi modalità di promuovere il benessere mentale nella vita di tutti i giorni. Sebbene manchino studi scientifici specifici sull’abbraccio della farfalla, la pratica rientra nell’ambito dei metodi di rilassamento e della mindfulness, che sono ampiamente riconosciute per i loro benefici sulla salute mentale. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico

Come funziona la tecnica dell’abbraccio della farfalla?

L’abbraccio della farfalla è pensato per rilassare la mente e il corpo. Questo semplice gesto può ridurre lo stress e l’ansia, migliorare la concentrazione e la consapevolezza, favorire una sensazione generale di calma e benessere. La pratica è stata sviluppata nel 1997, all’indomani dell’uragano Paulina, che ha devastato il sud del Messico. È infatti l’ideale per trattare lo stress post-traumatico.

Innanzitutto serve silenzio, serenità, un posto comodo: trova un luogo tranquillo dove sederti o sdraiarti in modo confortevole. Parlavamo prima della leggiadria, quindi, fondamentali sono le manovre dolci. Posiziona le mani davanti a te, palmo contro palmo, così che le dita si tocchino leggermente. La loro punta dovrebbe trovarsi sotto la clavicola.

Le mani e le dita dovrebbero puntare verso il collo. Movimenti lenti, ma anche fluidi: inizia a spostare le mani in modo rilassato e regolare, come se stessi creando il battito d’ali di una farfalla. L’estensione delle dita rappresenterà proprio le ali dell’insetto. Infine, diamo 5 colpetti sul petto, alternando la mano destra e sinistra

Come in ogni pratica di rilassamento, anche nella tecnica dell’abbraccio della farfalla è fondamentale la respirazione. Accompagna il movimento delle mani con respiri profondi e regolari. Concentrati sul ritmo tranquillo e armonioso. La tecnica in questione si basa sulla “stimolazione bilaterale alternata positiva”. Non solo calma l’ansia, ma permette di elaborare le nostre emozioni. Provare per credere.