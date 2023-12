5 segni che il tuo partner cerca di controllarti: spesso non te ne rendi conto

Temi che il tuo partner stia cercando di controllarti? Attenzione a questi 5 segnali: spesso tendiamo ad ignorarli.

Accecati dall’amore per una persona, si tende sempre a sottovalutare alcuni chiari segnali che possono evidenziare che si sta vivendo una relazione tossica, tutt’altro che sana.

Una relazione tossica si ha quando il partner cerca di controllare l’altra persona. È difficile accorgersi di questo, soprattutto nelle fasi iniziali di una storia “d’amore”, ma quando il rapporto diventa serio, ci sono alcuni segni da non sottovalutare.

Il tuo partner sta cercando di controllarti: questi 5 segni lo confermano

Alcuni studi psicologici hanno sottolineato come esistono 5 segni che fanno capire chiaramente che il partner esercita un controllo sull’altra persona e, in generale, sulla relazione. Si tratta quindi di una manipolazione emotiva o psicologica che può essere anche grave.

I 5 segni che il tuo partner cerca di controllarti sono i seguenti.

Criticare e sminuire: sono due bandiere rosse da non sottovalutare. Se nella coppia uno dei due fa sentire piccolo l’altro, tanto da farlo vergognare di se stesso, la relazione sta prendendo una piega sbagliata. In questo modo, infatti, il partner mina l’autostima dell’altro e non lo fa con critiche costruttive ma con la manipolazione. Isolare da amici e familiari: avere una relazione con qualcuno non vuol dire non avere più a che fare con altre persone, soprattutto amici e familiari. Se invece questo succede, allora il partner sta limitando la vita sociale dell’altro. Se detta legge su chi si può vedere o con chi si può parlare, questo è un altro avvertimento significativo. Tenderà ad allontanare sempre più dagli affetti per rendere l’altro dipendente solo da lui/lei. Controllare finanziariamente: quando si condividono le spese e il partner fa sentire in colpa l’altro per degli acquisti, si sta servendo di un potere di controllo che non dovrebbe esercitare. È molto importante avere la propria indipendenza finanziaria e, se uno dei due la controlla il compagno/la compagna, vuol dire che sta limitando la libertà dell’altro. Prendere decisioni al posto dell’altra persona: se in una coppia uno dei due prende sempre decisioni, piccole o grandi che siano, anche al posto dell’altra persona, c’è un equilibrio malsano nella relazione. È un atteggiamento preoccupante perché mina la capacità di fare scelte e può far sentire uno spettatore della propria vita. Controllare costantemente i comportamenti: un partner assillante che vuole sapere costantemente cosa si sta facendo, dove ci si trova, con chi si sta parlando e che ha un eccessivo controllo dei comportamenti dell’altro, sta limitando lo spazio personale e l’autonomia della persona che dice di amare.

Mettere fine ad una storia può essere molto difficile ma, quando ci si accorge che c’è qualcosa che non va, parlarne può essere la migliore soluzione per risolvere. Se così non dovesse essere e ci si rende conto che si sta vivendo una relazione tossica o in cui non si è più felici o liberi, dirsi addio può essere l’unica via percorribile.