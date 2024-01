“Non ne ho mai parlato”: Marica Pellegrinelli, la terribile confessione lascia senza fiato, vita stravolta

Marica Pellegrinelli ha deciso di parlare solo ora, a distanza di tempo, di una sua situazione intima, sottolineando anche perché sia rimasta in silenzio fino ad oggi.

Parlare di un fatto privato non è mai semplice, nemmeno per un personaggio famoso, soprattutto perché può esserci il timore di venire giudicati in maniera negativa, ben sapendo come a volte le parole possano essere interpretate in modo non corretto. Questo modo di pensare può essere valido anche quando si tratta di una questione intima come la salute.

A volte, però, fare un’eccezione può essere importante. Specialmente perché può si può essere di esempio a chi potrebbe avere sintomi simili, in modo tale da non sottovalutarli e sottoporsi ai controlli di rito. Ed è quello che ha fatto recentemente Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti, da cui ha avuto due figli.

La rivelazione a sorpresa di Marica Pellegrinelli

Pur essendo nota per essere stata a lungo legata con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli non ha mai amato parlare di sé e anche ora non ha cambiato di troppo il suo modo di essere. Questa volta, però, la modella ha deciso di fare un’eccezione uscendo allo scoperto in merito a un problema di salute avuto in passato, ma che aveva preferito finora restasse noto a pochi. È stata lei stessa a confidarsi con i suoi follower a luglio, periodo che per lei aveva un significato particolare.

“Un anno fa mi operavo. – ha scritto su Instagram – Ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro. Quella è stata l’estate più bella della mia vita. Ho ricevuto così tanto amore e conferme”. E ancora: “Non ne ho mai parlato, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento”. Ma nonostante il timore provato, ora ripensa a quella fase in modo diverso.

“Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità. Questo grazie a me stessa, ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta, la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita” ha proseguito. Oggi, infatti, la 35enne si è nuovamente innamorata del dj olandese William Djoko, insieme al quale ha ritrovato la serenità dopo la fine dell’amore con il cantante. Consapevole della sua esperienza, ne ha approfittato per sollecitare i fan a non avere paura di fare prevenzione.

“Sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante” sono state le sue parole. La solidità del suo rapporto con il dj, inoltre, sta portando Marica Pellegrinelli a cullare il sogno di diventare mamma per la terza volta, specialmente ora che i suoi bambini stanno crescendo (Raffaela Maria ha 12 anni, Gabrio Tullio 8). Pochi mesi fa lei stessa aveva confessato il suo desiderio: “Se non ci ho ancora provato è per i problemi di salute degli ultimi due anni”, aveva detto al settimanale F.

Per poi aggiungere: “Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento“. Anzi, c’è chi pensa che la cicogna possa essere effettivamente già in volo. A rivelarlo sarebbe stato il settimanale Chi, secondo cui lei avrebbe già dato la notizia ad alcuni amici, ma preferirebbe attendere ancora prima dell’annuncio ufficiale. Nei giorni scorsi è stata sorpresa a Milano insieme al fidanzato mostrando forme “arrotondate” che confermerebbero la novità, non resta che aspettare per saperne di più.