Se c’è una cosa che interessa molti italiani è sicuramente il rifornimento di carburante. Tra le voci di spesa di singoli e famiglie i carburanti stanno assumendo una consistenza sempre più marcata.

Ed il saliscendi indiscriminato del prezzo di benzina e gasolio porta effettivamente ad un incremento del costo del rifornimento che finisce con l’incidere pesantemente sui bilanci di famiglie, lavoratori e anche di imprese del settore trasporti. Ecco perché non appena si parla di carburante, e quindi di agevolazioni sul rifornimento, molti drizzano le antenne. Ma il Bonus benzina da 200 euro con ISEE fino a 35.000 euro di cui tanto si parla esiste o non c’è più? E quali sono le agevolazioni sul rifornimento?

Bonus benzina 2024, ecco cosa c’è di vero sulle agevolazioni per il carburante

Il Bonus benzina da 200 euro è uno degli argomenti che riscuote maggiore interesse. Se si dà retta ai tanti siti e ai tanti media che danno come fattibile ottenere questa agevolazione, si sbaglia però. perché effettivamente il Bonus benzina 2024 da 200 euro per i lavoratori non esiste.

Non è stato introdotto nella Legge di Bilancio e nemmeno in altri Decreti del nuovo Governo. Quindi niente Bonus per i lavoratori dipendenti. Anche se c’è da dire che il Bonus benzina da 200 euro del 2023 non è stato certo un Bonus utile a tutti i lavoratori. Infatti, si è trattato di una agevolazione lasciata alla discrezione dei datori di lavoro. Aziende ed imprese, quindi, dovevano decidere se concedere il Bonus ai loro dipendenti o meno.

Il contributo per l’acquisto di carburante non c’è quindi. per i dipendenti sono state modificate le misure di Welfare aziendale, ma di carburante niente. Sono stati concessi incentivi ai dipendenti per il canone di affitto e per le rate del mutuo, ma nessuna agevolazione per il carburante.

La Social Card è l’unica via per avere sostegni sul carburante

L’unica possibilità di godere di un aiuto per il carburante è quello della Carta Dedicata a Te. Si tratta di quella sociale card che nel 2023 è stata oggetto di due ricariche, una per gli acquisti di prodotti alimentari a luglio e l’altra per la benzina a dicembre. Il Bonus caricato sulla card e relativo al carburante fu di 77,20 euro. E pare che il Governo abbia intenzione di finanziare la carta anche per il corrente anno. Non si hanno ancora notizie sulla tempistica dei nuovi pagamenti o sull’imminente arrivo di soldi.

L’unica cosa certa è che non appena il provvedimento partirà, le ricariche di questa social card arriveranno in automatico come accaduto anche l’anno scorso. E per famiglie con ISEE fino a 15.000 euro anche se verrà data priorità a quelle con almeno 3 componenti ed un figlio sotto i 14 anni di età. Quindi, sul Bonus benzina 2024, ecco cosa c’è di vero tra le tante notizie che circolano.