Dimenticare di pagare le tasse, oppure una cartella esattoriale dimenticata nel cassetto e non saldata. O ancora un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate non onorato perché il contribuente ha dimenticato di pagare una delle rate. Sono tutte situazioni molto comuni in Italia per i contribuenti.

In Italia i contribuenti sono vessati in maniera rigida da tutta una serie di adempimenti, scadenze e tanta burocrazia. Queste cose che adesso l’Agenzia delle Entrate ha risolto annunciato una grande novità che cambierà la vita a milioni di contribuenti. Perché diventerà più facile dire addio alle scadenze con la novità dell’Agenzia delle Entrate in favore dei contribuenti.

La digitalizzazione dei servizi pubblici sempre più estesa, ecco di cosa si tratta

I servizi digitali del Fisco italiano, di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate riscossione diventano sempre più potenti. E come tutti sanno, i servizi digitali agevolano i contribuenti. Infatti, proprio nell’ottica della massima digitalizzazione di tanti degli adempimenti burocratici e non che i contribuenti devono espletare ogni giorno, ecco che si incastra la grande novità di cui andremo a parlare adesso. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha già annunciato un passo in avanti di questo processo. E per i contribuenti si tratta di un’opera di riduzione netta della burocrazia e dei tempi di attesa per le comunicazioni da parte del Fisco italiano. Tutto a portata di mano e sul proprio smartphone.

Addio alle scadenze con la novità dell’Agenzia delle Entrate in favore dei contribuenti

Da adesso tutte le scadenze e tutti gli adempimenti fiscali che i contribuenti devono annotare sul calendario affinché non di dimentichino della scadenza, saranno a portata di mano. Perché l’Agenzia delle Entrate dovrebbe sfruttare una applicazione che è già molto nota ai tanti contribuenti. Parliamo dell’APP IO, che adesso diventerà utile anche per le comunicazioni e le scadenze degli adempimenti fiscali e burocratici del contribuente. In pratica alcuni dei servizi tipici dell’Agenzia delle Entrate saranno disponibili su questa applicazione su smartphone. Per favorire l’accesso ai servizi pubblici da parte della collettività, ma anche per evitare il tristemente noto fenomeno del phishing. Perché sono tanti i messaggi e le comunicazioni false che arrivano ai contribuenti e che con l’APP IO sarebbero rese inutili. Perché questo canale diventerebbe l’unico di comunicazione tra cittadini e Fisco. Contribuenti che così potranno subito capire che un messaggio o una mail che arriva da canali diversi, è fatta da truffatori e malfattori.

Con l’APP IO, i contribuenti avranno due servizi molto importanti. Uno denominato comunicazione, in cui potranno trovare tutte le loro comunicazioni riservate da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’altro servizio che viene ribattezzato scadenze invece, ci saranno tutte le scadenze che il contribuente deve rispettare. Per esempio, per i suoi piani di dilazione delle cartelle esattoriali, per le scadenze dei canoni di locazione è per qualsiasi altro adempimento a scadenza che il contribuente ha a suo carico.