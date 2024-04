Incredibile, puoi mandare un messaggio nello spazio con pochi euro. Ecco come fare

Ogni giorno parliamo e scriviamo per comunicare idee e sentimenti. C’è un’opportunità speciale per lanciare qualcosa tra le stelle. Scopriamo questo progetto straordinario.

Gli esseri viventi hanno bisogno di interazione e di comunicazione. I mezzi possono essere svariati. Pensiamo alle danze di corteggiamento degli uccelli o ai loro canti. Avviene in modo molto simile nell’uomo. Soprattutto tramite la scrittura, il linguaggio del corpo e il suono delle parole riesce a entrare in contatto con altri.

Alla ricerca di altre forme di vita

Dall’alba dei tempi si è immaginata la presenza nell’Universo di altre forme di vita intelligente. Questa supposizione ha spinto l’uomo all’esplorazione spaziale e alla ricerca di mezzi avanzati di comunicazione. Un esempio noto è il lancio da Arecibo nel 1974 attraverso un radiotelescopio di un messaggio verso l’ignoto. Questo doveva far conoscere l’esistenza del pianeta Terra a eventuali presenze extraterrestri. Sono seguite altre sporadiche emissioni di segnali di quel tipo. In concomitanza proseguono l’esplorazione di Marte con mezzi avanzatissimi e i lavori sulla ISS, la Stazione spaziale orbitante internazionale.

Il 12 aprile 2024, Giornata internazionale del volo umano nello spazio e anniversario dell’impresa di Jurij Gagarin nel 1961, si è svolta una conferenza importante. In Senato a Roma è stato presentato un progetto interessante e aperto a tutti. Si tratta di Space Bottle. Il nome ricorda il classico messaggio in bottiglia affidato al mare dai naufraghi. Pensiamo anche alla famosa canzone dei Police, Message in a bottle. In questo caso, invece, ognuno potrebbe lanciare nello spazio qualcosa di personale.

È incredibile, puoi mandare un messaggio nello spazio con pochi euro

Attraverso studi e calcoli scientifici si presume che nella nostra galassia, la Via Lattea, ci siano miliardi di stelle. È probabile inoltre l’esistenza di pianeti simili alla Terra.

Tramite il sito starbottle.space possiamo scegliere cosa inviare durante un lancio con M3Sat in programma a breve lasciando qualcosa di noi nel firmamento. Attraverso Star Bottle potremmo quindi inviare un testo, un video, un’immagine o un audio tra le stelle. Il prossimo lancio sarebbe previsto per il 10 agosto 2024, in coincidenza con la notte delle stelle cadenti di San Lorenzo.

Il prezzo per usufruire del servizio parte da 14,50 euro e varia in base al tipo di file. Riceveremo in seguito il certificato di prenotazione del lancio, un conto alla rovescia periodico e poi un certificato che attesta il lancio effettivo. Incredibile, puoi mandare un messaggio nello spazio con pochi euro. Lo farai?

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare il sito ufficiale per ulteriori dettagli)