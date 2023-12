5+1 abitudini che ti fanno invecchiare più velocemente: alcune nemmeno le immagini

Si dice che la vecchiaia non è (solo) anagrafica, ma anche e soprattutto una condizione esistenziale: ecco la verità.

Giovani si nasce, anziani si diventa, e alcuni prima degli altri. L’invecchiamento, si sa, è un processo naturale e inevitabile. Ma c’è modo e modo di viverlo, affrontarlo e gestirlo. Non è detto che dopo i primi capelli bianchi ci si debba sentire deboli, irrilevanti o noiosi. Il benessere, nonostante la rappresentazione spesso veicolata dai media, non è un privilegio esclusivo dei giovani. E le condizioni più frequentemente associate all’invecchiamento, come le carenze cognitive o un basso desiderio sessuale, sono più legate alle scelte di vita che all’età.

Mettendo insieme le conclusioni a cui sono giunti alcuni dei più importanti studi scientifici condotti negli ultimi anni sul fenomeno dell’invecchiamento, possiamo individuare una serie di cattive abitudini che andrebbero evitate come la peste, per non soccombere prima del tempo all’età che avanza e ai suoi acciacchi (in senso stretto e in senso lato).

Sono 6 in particolare i comportamenti che dovrebbero accendere un campanello di allarme: se li riconosciamo nel nostro vissuto, dovremmo correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Vediamoli uno per uno.

Tutto quello che (non) dobbiamo fare per restare giovani