Attenta ai segnali: le cose che fanno gli uomini quando non sono più interessati a te

Basta rimanere impegnate in relazioni che non portano a niente: questi dieci segnali ti aiuteranno a capire se il tuo partner ti ama ancora.

Come diceva Massimo Troisi in uno dei suoi storici film, chi è innamorato tende a comportarsi in modo ridicolo. Questa affermazione lascia intendere che chi prova certi sentimenti risulterà un po’ goffo di fronte alla persona desiderata. Questo è solo uno dei tanti modi che può aiutarci a capire fino a che punto un partner è interessato a noi oppure se ha smesso di desiderarci.

Sotto questo punto di vista uomini e donne possono risultare molto diversi. Le seconde sono infatti tendenzialmente più brave a nascondere i loro sentimenti rispetto agli uomini. I maschi spesso e volentieri tendono a tradire le loro emozioni attraverso quelli che sono i comportamenti più comuni.

Scopri se non è più innamorato: i 10 segnali inequivocabili

Ci sono almeno dieci segnali evidenti che possono aiutarci a capire se un partner ha perso interesse. Se avete quindi bisogno di comprendere se la vostra storia è giunta al capolinea, provate a dare un’occhiata a questi comportamenti comuni e tutto vi risulterà più chiaro.