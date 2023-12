Questi sono gli oggetti da buttare se vuoi essere felice: lo ha affermato uno studio

Il vostro obiettivo è di riuscire ad essere felici? Allora, secondo uno studio, ci sono alcuni oggetti che dovreste buttare via.

Tutti noi, come ben sappiamo, abbiamo come obiettivo quello di riuscire a condurre quanto più possibile un’esistenza felice, serena e soprattutto soddisfacente. Secondo uno studio, questo particolare stadio potrebbe però essere legato a ciò di cui ci circondiamo.

Non solo dunque le persone ma anche gli oggetti che spesso magari facciamo fatica ad eliminare dalle nostre vite, che tuttavia ci portano a sentirci sempre costretti e legati a un passato dal quale vorremmo poter andare avanti.

Gli oggetti a cui dire addio per sentirsi subito meglio

Quello di cui stiamo parlando fa riferimento ai consigli, nello specifico, di un esperto, ovvero Fumio Sasaki che ha studiato proprio il rapporto tra gli oggetti che fanno parte della nostra vita e soprattutto la nostra possibilità di essere felici. Se dunque vuoi sentirti più sereno, secondo questa teoria, ci sono alcuni elementi che bisognerebbe eliminare o per meglio dire buttare via (dalla propria vita). Ma di quali stiamo parlando?

Per saperne di più, non dovete fare altro che continuare a leggere insieme a noi. La prima cosa da gettare per riuscire ad essere felici è la propria spazzatura: cominciate, per esempio, dal vostro frigorifero e controllare quelli che sono gli alimenti andati a male. O, ancora, aprite le ante del vostro armadio e dei vostri mobili e cercate possibili oggetti rotti, che siano elettrodomestici e non solo, e che occupano solo spazio nelle nostre vite e nelle vostre case.

Attenzione, però, a quelli che invece possono essere gli elementi a cui potreste riuscire a dare una seconda vita con un po’ di creatività e fantasia. Un altro consiglio utile da seguire, per poter essere felici, è di procedere con il buttare via (o regalare, il che è sempre meglio) tutti quegli oggetti che non usate da almeno un anno.

In questo caso, infatti, vorrà dire che semplicemente state rimandando l’inevitabile per paura di doverli allontanare dalla vostra vita, ma che non vi servono davvero e che soprattutto non sono più una priorità nella vostra esistenza. Infine, cercate di non fare scorta di prodotti di cui già disponete, perché sul momento potrebbe sembrarvi una buona idea, ma a lungo andare invece potreste trovarla una mossa che vi opprime.