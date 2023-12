Claudio Amendola, la verità sui suoi guadagni: stoccata non indifferente

Claudio Amendola ha raccontato, durante un’intervista, di aver guadagnato molti soldi durante una sola stagione. Ma di che cifra si tratta?

Uno degli attori più conosciuti nel mondo dello spettacolo è di sicuro Claudio Amendola, nato a Roma il 16 febbraio del 1963. Esordisce a 19 anni all’interno della miniserie Storia d’amore e d’amicizia a cui fanno seguito numerosi altri ruoli in commedie degli anni ’80, tra cui Vacanze di Natale. Dal 2006 al 2014 lo vediamo ricoprire una delle parti che gli hanno dato la possibilità di ottenere una grandissima fama.

Stiamo parlando di Giulio Cesaroni nella serie I Cesaroni. Nel 2014 lo vediamo anche fare il suo debutto come regista con la commedia La mostra del pinguino. Nel 2021 invece ha partecipato alla giuria di Star in the star, un programma trasmesso su Canale 5, mentre nel 2023 vediamo continuare il suo percorso di regista con la serie tv Il patriarca. Insomma, dal suo esordio fino ad oggi, Claudio Amendola non sembra avere intenzione di fermarsi. Ma quanto guadagna l’attore?

Claudio Amendola e la verità sulle cifre guadagnate

Durante un’intervista, Claudio Amendola ha raccontato che in una sola stagione ha fatto dei guadagni molto importanti, ben 3 miliardi di euro, anche se ha sottolineato di aver pagato la metà dei suoi compensi in tasse. L’attore ha parlato anche della sua disillusione verso Roma, rivelando di non avere più nessuna voglia di confrontarsi su ciò che non va nella Capitale in quanto sembra essere un tema talmente vecchio da non avere soluzione.

Claudio Amendola ha spiegato di essere uno dei più grandi contribuenti della città. È stato lui stesso infatti a dichiarare che, nonostante i suoi notevoli introiti, gran parte l’ha versata felicemente in tasse: “Quello che volevo dire è che io guadagno e pago tutto a mio nome. Tanta gente molto più ricca di me lavora facendo intestare a tante società. E così a volte mi è sembrato strano e ‘simpatico’ pagare più tasse di certa gente che viaggia su altri livelli”.

L’attore ha continuato affermando di essersi ormai arreso alla situazione che vive la città di Roma: è convinto che la responsabilità non sia soltanto dell’amministrazione ma anche degli abitanti. Proseguendo, ha affermato di non aver più intenzione di sentire coloro che si lamentano per il traffico se poi vanno a parcheggiare le auto in doppia fila.

Nell’intervista ha parlato a lungo anche della guerra. Claudio Amendola infatti ha spiegato che mai avrebbe creduto che a 60 anni avrebbe ancora sentito parlare di conflitti, arrivando a provare la nausea per le follie dei politici e per l’indifferenza delle persone. Il suo sogno, in conclusione, è quello di vedere presto l’arrivo degli alieni e che questi ci dicano: “Voi terrestri siete proprio deficienti”.