Berlinguer e Porro, guerra aperta in Mediaset: la giornalista si prende anche un altro programma

La conduttrice sfrutterà la pausa natalizia per prepararsi al meglio: l’emittente ha deciso di puntare tutto su di lei, affidandole un nuovo programma.

Arrivata da pochissimo a Cologno Monzese, Bianca Berlinguer sta scalando rapidamente le gerarchie. In estate il passaggio dalla Rai a Mediaset, dove su Rete 4 ha portato la nuova versione di Cartabianca insieme all’ormai storico compagno d’avventure Mauro Corona. La giornalista però non si è voluta accontentare: è già pronta per una sfida inedita. L’indiscrezione circolava da tempo, a inizio stagione se n’era parlato durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti.

Non ci sarà molto tempo per i preparativi in realtà, con il talk che si fermerà per le festività natalizie solamente martedì 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano. Il Biscione non ha dubbi, è lei la figura giusta per trainare l’emittente in futuro ed è anche per questo che le verrà affidata un’altra trasmissione a partire dal prossimo anno. A farne le spese tuttavia sarà uno dei volti dai telespettatori.

Bianca Berlinguer regina di Mediaset: il nuovo programma dal 2024 su Rete 4

È l’esperto del piccolo schermo Davide Maggio a lanciare l’indiscrezione bomba: Bianca Berlinguer raddoppia l’impegno con Mediaset, legandosi sempre più all’emittente dopo l’addio alla Rai avvenuto in estate. Pier Silvio Berlusconi è pronto a scommettere tutto sulla giornalista, affidandole addirittura un altro programma nel palinsesto. Il motivo? I dati sugli ascolti non fanno ben sperare e i competitor guadagnano terreno.

Insieme a È sempre Cartabianca, la nuova versione del talk show che andava in onda su Rai 3, la presentatrice sarà il volto di Stasera Italia, che va in onda ogni giorno alle 20.30 – sabato e domenica compresi. Con lei anche Augusto Minzolini, che l’accompagnerà nell’appuntamento del fine settimana. La Berlinguer proverà a ribaltare le storti di una trasmissione che sta facendo fatica in questa prima parte di stagione.

A lasciarle il posto è Nicola Porro, il quale finora non è riuscito a sfondare la soglia del 4% di share. Un risultato abbastanza deludente che ha costretto il Biscione a correre ai ripari. Il presentatore continuerà nel 2024 solamente con Quarta Repubblica. La data da segnare in rosso sul calendario per i seguaci di ‘Bianchina’ è lunedì 8 gennaio, solo allora inizierà la sua prossima avventura.