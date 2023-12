Case sfitte: arriva la multa da 100.000 euro, panico nell’immobiliare

Stiamo vivendo una crisi immobiliare per la domanda altissima di appartamenti e case, che tuttavia rimangono sfitti a causa dei prezzi folli che i proprietari applicano ai loro immobili.

Se si pensa a quante case sono oggi sfitte in tutta Europa, Italia inclusa, nonostante la crescente domanda da parte di papabili affittuari, si arriva a capire che la problematica risiede al 90% nei costi così alti da essere letteralmente proibitivi per chiunque non possieda un conto corrente come minimo a 5 zeri.

Ma molte case sfitte, troppe a dire il vero, lo sono anche perché i proprietari non vogliono (o non possono) mettere a norma gli immobili che in moltissimi casi sono addirittura in stato di avanzato degrado, la cui riqualificazione renderebbe sicuramente la popolazione in grado di soddisfare la domanda e la richiesta di appartamenti e case in affitto.

Un caso esemplare relativo ad un immobile lasciato sfitto per troppo tempo è accaduto proprio qualche settimana fa. Il proprietario di un immobile lasciato in evidente stato di degrado è stato multato dal tribunale, chiedendo il pagamento di una somma piuttosto alta, poiché non voleva sistemare e dare in affitto la casa.

Casa sfitta: arriva una multa salatissima per il proprietario

La vicenda è avvenuta in Belgio. Il proprietario di una casa in avanzato stato di degrado nel quartiere di Anneseens è stato multato per 100.000 euro dal tribunale amministrativo locale in quanto già dal 2021 aveva ricevuto una sanzione che gli intimava di ripristinare il sito entro tre mesi, pena una multa di 100 euro al giorno. Non avendo mai sistemato la questione, è stato infine multato per una cifra da capogiro, il massimo sanzionabile, per non aver mai messo in sicurezza e ripristinato l’abitazione.

La situazione ha smosso non solo l’opinione pubblica ma anche la politica locale: la segretaria di Stato per l’edilizia abitativa e le pari opportunità Nawal Ben Hamou è in prima linea per far sì che gli immobili sfitti vengano rimessi sul mercato. “Lasciare le proprietà non occupate per diversi anni contribuisce all’aumento dei prezzi degli affitti e alla speculazione immobiliare. È inaccettabile. È la prima volta che la Regione di Bruxelles intraprende un’azione legale attraverso questa procedura“, ha dichiarato.

Nelle prossime settimane, il proprietario di questo appartamento avrà la possibilità di appellarsi alla sentenza del tribunale, ma il problema resta: avere troppi immobili sfitti che siano impossibili da assegnare per via del loro stato di degrado, alza di troppo i prezzi delle case che restano dunque impossibili da affittare.