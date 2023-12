Apple guarda al passato per cambiare il futuro: iPhone 16 avrà un tasto nascosto

Mentre iPhone 15 compie tre mesi di vita nel mercato della telefonia cellulare, Apple già pensa alle anticipazioni su iPhone 16.

Erano già cambiate tante cose quando ancora nel 2022 era stato presentato iPhone 14: la Dynamic Island era la novità assoluta, la grande sostituzione dell’odiatissimo notch, che ha raccolto subito consensi a non finire tra gli utenti ed i clienti.

Peccato che la Dynamic Island fosse appannaggio di coloro che, per loro fortuna, avevano la possibilità di acquistare uno dei modelli più costosi di iPhone 14. Parliamo della versione Pro e di quella Pro Max. A dire il vero il notch su iPhone 14 classic quasi non si nota, non dà fastidio, ma forse solo alle persone che non hanno la conoscenza informatica e la “fissa” di avere un prodotto di primissima fascia.

Con iPhone 15 la situazione Dynamic Island si è evoluta: Apple ha infatti deciso, proprio in occasione della presentazione del nuovo modello di iPhone, di annunciare che tutti e quattro i modelli – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sarebbero stati dotati di Dynamic Island. Per la gioia di tutti coloro che hanno deciso di comprare il nuovo modello ma che magari non volevano comprare le versioni più costose.

iPhone 16: il lancio nel 2024 prevede una bella sorpresa

Tra un modello e l’altro, Apple non si ferma mai. Oltre a prepararsi al lancio del nuovo iPhone che vedrà luce nel 2024, capita anche all’azienda di Cupertino di dover sistemare i piccoli bug che immancabilmente affliggono i nuovi modelli alla loro uscita. Insomma, una compagnia multitasking che si occupa contemporaneamente del vecchio e del nuovo.

Ed ora questi si fonderanno, almeno per quanto riguarda una piccola sorpresa per gli utenti. Stando a quanto riporta il bene informato MacRumors, infatti, ci sarebbero tutte le evidenze che nel 2024 il pulsante Azione sarà presente su tutti i modelli di iPhone 16, che è stato lanciato nel 2023 solamente per quelli più costosi di iPhone 15. Questo nuovo pulsante ha sostituito, nelle versioni 15 Pro e 15 Pro Max, l’interruttore mute monouso.

Viene usato per avviare l’app fotocamera, accendere e spegnere la torcia, registrare un memo vocale e molto altro ancora. Secondo MacRumors inoltre il tasto Azione di iPhone 16 sarà un “tasto di tipo capacitivo” anziché meccanico, il che significa che risponderà alla pressione anziché muoversi fisicamente. Ovviamente per ora restiamo nel campo delle speculazioni, in quanto il nuovo modello è ancora in pre-produzione e da qui al prossimo anno tutto può cambiare.