Assunzioni in Comune per Agenti di Polizia locale: è richiesto il diploma e la patente B

Sono attive le assunzioni in Comune per la copertura di 12 posti come Agenti di polizia locale. Basta il diploma e la patente B.

Essere assunti nel corpo di Polizia locale permette di far parte del servizio istituito per intervenire in situazioni di degrado di vario tipo. Si tratta di una funzione estremamente importante sotto l’aspetto dell’ordine urbano, perché permette di controllare il territorio evitando pericoli.

Per entrare a far parte del corpo di Polizia locale di un Comune è necessario partecipare ad un concorso pubblico. Per questo motivo può essere utile monitorare la pubblicazione dei bandi in varie zone d’Italia. Oggi vorremmo parlarvi delle assunzioni per la copertura di 12 posti. Scopriamo dove si tengono e quali sono le condizioni da rispettare per poter partecipare al bando.

Assunzioni in comune: cercano Agenti di polizia locale, come partecipare al bando

Il Comune di Gallipoli, in provincia di Lecce, ha pubblicato il bando di concorso per la copertura di 12 posti di lavoro a titolo di Agenti di polizia locali. Questo risponde ad esigenze di carattere stagionale con lo scopo di dare maggiore forza al proprio organico durante specifici periodi dell’anno.

Per poter accedere a tale opportunità di lavoro è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Avere la cittadinanza italiana o appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea;

Avere più di 18 anni;

Essere in possesso di idoneità psico-fisica per ricoprire l’incarico;

Non essere stato licenziato o destituito da un altro incarico nella Pubblica amministrazione;

Non avere condanne penali;

Essere in regola con gli obblighi del servizio di leva militare;

Per i cittadini stranieri, è necessario conoscere bene la lingua italiana;

Essere muniti di patente di guida A2 e B;

Conoscere la lingua inglese;

Saper usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più comuni;

Essere in possesso di diploma di scuola media superiore conseguito con un corso della durata di 5 anni.

Per la selezione del concorso del comune di Gallipoli è necessario prendere parte ad una prova scritta e ad una orale. Le materie sono indicate nel bando in questione. Chi è interessato a quest’opportunità lavorativa dovrà inviare la domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 30 novembre 2023. Il modulo da compilare è disponibile sul sito del comune di Gallipoli. Può essere inoltrato per via telematica.