“Ho rischiato di morire”: panico per Fabio Rovazzi, il dramma ha sconvolto proprio tutti

Fabio Rovazzi svela un retroscena drammatico che ha sconvolto tutti. Il cantante e influencer racconta di aver rischiato di morire.

Fabio Rovazzi è un cantante molto famoso, che ha ottenuto la fama con il brano Andiamo a comandare. La sua canzone nel 2016 è diventata una vera hit estiva che ha fatto ballare tutta Italia. Il cantante è anche un influencer e la scorsa estate ha lanciato La Discoteca italiana con Orietta Berti, singolo che ha ottenuto un discreto successo, anche se non come i suoi precedenti lavori discografici.

Il cantante è seguito per la sua simpatia e i suoi videoclip hanno sempre uno stile cinematografico da commedia all’italiana. È questa la formula del successo dei suoi singoli estivi, che ad ogni stagione fanno compagnia alla radio, anche grazie alla sapiente selezione di cantanti validi come la già citata Orietta Berti, Gianni Morandi e tanti altri. Recentemente l’artista ha svelato un retroscena che ha preoccupato non poco i suoi fan.

Fabio Rovazzi sconvolge i fan: ecco cosa ha raccontato il famoso cantante

Fabio Rovazzi sa sorprendere sempre il pubblico con le sue trovate, ma questa volta l’ha fatta proprio grossa. Il cantante, in un’intervista a La volta Buona su Rai 2 ha raccontato una storia che ha fatto discutere i suoi fan, alcuni dei quali si sono indignati. L’artista divenuto famoso con Andiamo a comandare ha svelato un retroscena che nessuno sapeva sul suo passato.

Il cantante intervistato da Caterina Balivo ha raccontato di aver rischiato addirittura la vita perché voleva entrare nell’area 51. “I militari stavano per sparare”, racconta Fabio Rovazzi. “Sono andati ai cancelli e mi hanno detto – prosegue – che se non me ne sarei andato non entro 10 secondi mi avrebbero sparato”. Così Fabio ha eseguito gli ordini e si è allontanato dal luogo a malincuore, svelando di aver fatto tutto per goliardia. “La cosa divertente è che nonostante l’area sia segreta la trovi su Google Maps”, ha aggiunto.

Il cantante ha detto di non credere molto agli alieni e di non averlo fatto per scoprire se là dentro ci siano gli extraterrestri come raccontano tantissimi film di fantascienza. “Non penso che siamo soli nell’Universo”, ha affermato tuttavia il cantante in merito alla loro esistenza. La storia di Rovazzi ha fatto discutere il suo pubblico per via dell’episodio un po’ incosciente dell’artista delle hit estive.