4 immagini e una parola: non farti ingannare dal gelato, se sei bravo indovini entro 15 secondi

Pensi di avere un ottimo intuito e di riuscire a indovinare la parola misteriosa? Mettiti alla prova con questo test.

I test visivi e gli indovinelli sono un ottimo modo per mettere alla prova le proprie capacità e al tempo stesso trascorrere alcuni minuti di divertimento, allontanandosi per un po’ dalla frenesia e dalla pesantezza delle proprie giornate.

Se pensi di avere un ottimo intuito e di essere in grado di risolvere qualsiasi indovinello, questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare le quattro immagini presenti qui sopra e cercare di indovinare qual è la parola che le accomuna e le ricollega.

Potrebbe sembrare un test abbastanza semplice, ma ciò che fa la differenza è il fatto che avrai solamente 15 secondi di tempo per riuscire a trovare la parola in questione. Per poter giocare al meglio, ti suggeriamo di impostare un timer in modo tale da non eccedere con il tempo limite e, solo una volta in cui sarà giunto al termine il tempo, potrai continuare a leggere per scoprire se sei riuscito davvero a indovinare la parola o meno.

Test, trova la parola: l’hai indovinata?

Alcune persone possiedono un ottimo intuito, che permette loro di capire in pochissimo tempo tutto ciò che è sottinteso e non detto chiaramente, e questa capacità si rivela essere molto utile in svariati contesti della vita quotidiana. Se i 15 secondi di tempo sono già trascorsi, puoi continuare a leggere per confrontarti con la risposta del test.

La parola misteriosa che si cela dietro a queste quattro immagini è la seguente: Cima. Tutte le immagini infatti richiamano in maniere più o meno esplicite a tale termine:

La scala di soldi: le mazzette di banconote rappresentano un gradino che, uno dopo l'altro, portano in cima alla scala e permettono di raggiungere quindi il punto più alto.

La montagna: in questo caso si tratta di una classica espressione, ossia la cima della montagna.

Il palazzo: l'immagine inquadra la parte più elevata del palazzo che può essere quindi definita la cima dell'edificio.

Il cono gelato: in questo caso la parte più alta del gelato, ossia la punta, può essere definita anch'essa la cima del cono gelato.

E tu eri riuscito a indovinare la parola? In caso contrario non ti scoraggiare, visto che avrai tante altre possibilità per metterti alla prova.