Se hai uno di questi 5 oggetti del passato potresti avere un tesoro: controlla bene in casa

Esistono oggetti che hanno segnato un’epoca. Amori intensi, poi dimenticati. Spesso però, gli stessi, valgono una fortuna.

Ritrovarsi in casa oggetti preziosi essendone del tutto inconsapevoli è qualcosa che al giorno d’oggi può capitare più che mai di frequente. Il tutto, in genere, succede non tanto per superficialità o comunque poca attenzione verso ciò che si possiede, ma proprio per il fatto che nella maggior parte dei casi si ignora totalmente quale possa essere il valore di una cosa che magari si immagina assolutamente comune.

Gli anni Ottanta e Novanta hanno segnato l’ingresso ufficiale nell’era tecnologica. Nel giro di brevissimo arco temporale, all’interno di questi specifici decenni, si è passati dalla genesi all’evoluzione massima di quasi ogni supporto, dispositivo, di natura tecnologica. Dai videogame ai telefonini, passando per gli strumenti di riproduzione musicale.

Se hai uno di questi 5 oggetti del passato potresti avere un tesoro: le “perle” nascoste in casa

Gli ambiti, insomma, sono più che mai molteplici. Nella maggior parte dei casi, dunque, qualsiasi cittadino, potenzialmente, ha in casa un oggetto dal valore “nascosto” che di conseguenza ignora e che conserva, magari, esclusivamente per una questione affettiva. Un classico, insomma. Tra quelli ma dimenticati, e spesso conservati senza nemmeno essere consapevoli del valore reale, troviamo sicuramente l’iPhone 1, la prima generazione dello smartphone targato Apple.

In questo caso, parliamo di valutazioni, spesso, addirittura spropositate che però non fanno altro che crescere a seconda della richiesta, il mercato insomma. Ebay, per esempio, ha in passato, ma anche oggi, proposto alcuni esemplari addirittura a 10mila euro. Altro pezzo pregiato è l’iPod, sempre di prima generazione. In questo caso parliamo di valutazioni decisamente più contenute ma comunque altissime. Per il primo esemplare, insomma, si tocca quota 4000 euro.

Passiamo alla cartuccia di Mario Kart 64, per la consolle Nintendo 64, un vero e proprio gioiello oggi, in vendita, generalmente, per circa 2000 euro. Il primo walkman Sony, poi, è una vera e propria chicca per collezionisti: un oggetto che ha di fatto segnato una rivoluzione. Attualmente, il suo valore è pari a circa 600 euro.

Altro grande pezzo più che mai di ricercato, infine, è rappresentato dalla consolle Nintendo 64, il passaggio dell’azienda a un concetto di videogame assolutamente moderno e super tecnologico. Qualcosa che, all’epoca, non aveva niente a che fare con i prodotti concepiti negli anni precedenti. Valore di mercato, oggi, ben 2000 euro. La ricerca insomma può a questo punto iniziare. Magari uno degli oggetti menzionati potrebbe giacere indisturbato, dimenticato, proprio in casa vostra. Meglio eludere ogni dubbio.