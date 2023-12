Riesci a riconoscere questo personaggio famosissimo? Oggi è uno degli uomini più apprezzati nel mondo dello spettacolo

Un personaggio che in tanti oggi conoscono, in uno scatto che risale a molti anni fa. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme di seguito.

Oggi facciamo un salto nel passato mostrandovi lo scatto di un noto conduttore radiofonico che già dagli anni ’70 era molto attivo nel settore. Durante la sua carriera, lo abbiamo visto alla conduzione di numerosi programmi televisivi sia su Rai 2 che su Italia 1 oltre che al capo di diversi progetti discografici. Inoltre, si è impegnato anche a pubblicare ben cinque libri.

Un celebre volto conosciuto nel mondo dello spettacolo che oggi ricopre il ruolo di direttore artistico di Radio Deejay. Stiamo parlando proprio di un celebre conduttore nato il 30 ottobre del 1957 a Canosa di Puglia. Ma di chi si tratta?

Chi si nasconde dietro alla foto?

Nella foto in questione troviamo proprio lui, il fratello maggiore di Albertino, il quale lavora come dj proprio come il protagonista dell’articolo di oggi.

Lo vediamo lavorare come disc jockey nel 1976 all’interno di alcune piccole radio locali di Milano. A partire dal 1991 debutta alla conduzione di Dj chiama Italia, il programma di punta di Radio Deejay che viene trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Sarà chiaro, ormai, che stiamo parlando proprio di Linus, noto dj che nel 1997 lavora fianco a fianco con Nicola Savino. A partire dall’aprile del 2020 lo vediamo ricoprire il ruolo di direttore editoriale del polo radiofonico compresa anche Radio Capital, M2O e Radio Deejay.

Linus è molto appassionato di maratone e corse podistiche al punto che ha preso parte a numerosi eventi, sia nazionali che internazionali, tra cui la maratona di Londra e quella di New York. A partire dal 2005 si dedica all’organizzazione della DeeJay Ten, una gara di 10 km a Milano. Nel 2004, in occasione dei campionati europei di calcio che si sono tenuti in Portogallo, abbiamo visto Linus condurre anche Notti europei, figli di Eupalla.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che da circa 40 anni è sposato con Carlotta Medas. Era il 1986 l’anno in cui si sono conosciuti nella spiaggia di Riccione. All’epoca lui stava lavorando per un evento mentre la donna si stava divertendo insieme alle amiche. Dieci anni dopo, ossia nel 1996, viene al mondo il primo frutto del loro amore, Filippo. La coppia convola a nozze il 17 giugno del 2001 per abbracciare poi tre anni dopo, nel 2004, il secondo figlio Michele.