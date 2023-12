Regalati una crociera sul Mare del Nord a bordo di una nave italiana: sette giorni indimenticabili tra antiche città e capitali europee

Per Natale puoi vivere un’esperienza indimenticabile a bordo di una nuovissima nave da crociera. Non perdere l’occasione.

Vuoi regalarti una vacanza per Natale e Capodanno? Con una nuovissima nave da crociera potrai vedere più città meravigliose e vivere un’esperienza unica.

Le crociere da un po’ di anni a questa parte vanno molto di moda. Un tempo si pensava che fossero un tipo di vacanza adatto alle persone anziane, oggi si sa che non è così. Anche molte giovani coppie o famiglie con bambini amano le vacanze sulle navi per tantissime ragioni.

La prima è che in poco tempo si possono vedere tanti luoghi diversi; in seconda battuta vince la comodità: a bordo di una nave da crociera ci sono divertimenti e comfort di ogni tipo. Si può scegliere se rilassarsi in spa, allenarsi in palestra o assistere a qualche spettacolo. Non da ultimo, in anni recenti anche i prezzi sono diventati molto vantaggiosi.

Una vacanza da sogno su questa nave da crociera

Se anche tu ami vedere tanti posti diversi in un’unica vacanza, allora la crociera è la soluzione giusta. A bordo di questa nuova nave potrai vivere un’esperienza davvero da sogno.

Stiamo parlando della nuovissima MSC Euribia. Sulla nuova nata in casa MSC, in soli 7 giorni, potrai navigare nel Mare del Nord e visitare città stupende come Southampton e Le Havre, passando per Amburgo, Rotterdam, Amsterdam, Bruges e la Normandia. Insomma, in una settimana farai un meraviglioso tour nella storia di antiche città portuali, borghi fiamminghi, canali e capitali europee.

Queste città rivivono la storia e le vicissitudini dei Padri pellegrini che nel 1620 salparono da Plymouth, in Cornovaglia, a bordo del galeone Mayflower per arrivare due mesi dopo sulle coste americane dove fondarono Plymouth, Massachusetts, la più antica città americana abitata. Ma prima di attraversare l’oceano Atlantico trascorsero ben 12 anni nei Paesi Bassi.

Grazie al tour organizzato da MSC Euribia potrai vedere le città in cui hanno vissuto e respirare quell’aria inconfondibile fatta di avvenimenti e tradizioni. Ma non è tutto. La nuova creatura di MSC – leader nelle navi da crociera ormai da diversi anni – è dotata di ogni comodità a bordo.

Avrai solo l’imbarazzo della scelta tra le varie attività che potrai fare già a partire dal mattino con i corsi di gruppo per allenarti, oppure la sauna e l’area relax. Spettacoli per grandi e piccini a tutte le ore, giochi di gruppo, musica e la possibilità di scegliere tra diversi tipi di cucina. A bordo delle navi MSC, oltre al classico buffet, è possibile mangiare nei ristoranti di lusso che offrono tanti tipi di piatti per andare incontro a tutte le esigenze dei passeggeri.