Sai quante volte ci innamoriamo sul serio nella vita? La risposta lascia stupore e forse un po’ di amarezza

C’è un limite di volte in cui ci si innamora nella vita? Quanto spazio c’è nel proprio cuore per donare e raccogliere l’amore di un’altra persona?

Dopo una ferita amorosa tante persone si ripetono “non troverò più l’amore” oppure “non mi innamorerò mai più”. È la verità?

Kate Rose, coach specializzata nelle relazioni umane, ha pubblicato diversi anni fa un articolo nel quale indicava il numero di volte in cui ci si innamora nella vita. L’amore è un sentimento strano, che fa provare le farfalle nello stomaco ma che può anche spezzare il cuore. Si può credere di amare una persona quando all’improvviso ci si accorge che si amava l’idea del sentimento stesso, oppure questo può trasformarsi in affetto e amicizia essendo mutevole nel tempo.

La fase dell’innamoramento è certamente quella più bella. Sia in caso di colpo di fulmine al primo sguardo, sia di innamoramento lento, dopo un periodo ci conoscenza. I sentimenti si sviluppano con tempistiche e in modi differenti. Secondo Kate Rose, infatti, si amerà in maniera diversa durante la propria vita. Ci sono tre tipi di amore e, dunque, tre innamoramenti.

Quante volte ci si innamora seriamente nella vita

Secondo Kate Rose ci si innamora tre volte nella vita. Si potranno comunque amare molte più persone o anche meno, ma in generale la coach sottolinea come le tipologie di amore siano le seguenti.

L’idealista è l’amore dell’adolescenza, quello che fa avvertire le famose farfalle nello stomaco e che fa vedere l’altro come il partner perfetto per la vita. Un impulso che spesso fa idealizzare il rapporto, sognare la storia perfetta con il finale perfetto. Spesso non è così, difficilmente l’amore adolescenziale sarà quello della vita, ma mai dire mai.

Il distruttore è l’amore che crea sofferenza. Durante una fase di fragilità emotiva ci si getta a capofitto in una relazione che la maggior parte delle volte sarà sbagliata. L’intento è dimenticare la fine di un rapporto oppure evitare di sentirsi soli. Tuttavia alla fine il rapporto si manifesterà per quello che è: tossico, malsano, senza equilibrio. Si cerca di portare avanti la relazione annullando sé stessi per dimostrare che si aveva ragione ma, in realtà, ci si farà solamente del male.

Infine c’è l’amore che dura. Un’utopia? Secondo Rose dopo due delusioni si è pronti per l’amore vero, quello in cui si è se stessi e in cui l’altro riesce a completarci e a corrispondere alle nostre aspettative. Si dà e si riceve in egual misura: questo è l’amore.