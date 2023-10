Kit di prima necessità, perché è boom di vendite in Italia: cosa contiene

E’ bene mettersi in guardia rispetto a cosa può accadere quando c’è un evento sismico: su internet aumentano le vendite di alcuni prodotti.

In alcune occasioni è necessario sapersela cavare con strumenti piuttosto semplici, specie se si vive in alcune zone a rischio. Un evento come il terremoto o un’altra calamità naturale richiama alla memoria altri eventi storici del passato che hanno segnato la nostra storia.

Il passato a volte può insegnarci qualcosa, come nel caso di quello che accade nella zona di Pozzuoli, dove molto spesso si verificano scosse di terremoto. Molte famiglie infatti continuano ad acquistare kit di prima necessità.

La paura è che, visto il numero di casi che aumentano, le scosse possano crescere e i beni di prima necessità siano sempre più importanti. Una circostanza che, come immaginabile, costringerebbe le famiglie ad uscire da casa di fretta con il bisogno di rifugiarsi in località lontane da casa e magari all’aperto.

Situazioni di emergenza, ecco di cosa non puoi fare a meno

Essere consapevoli di quello che può accadere è il miglior modo per affrontare le situazioni complicate legate a disagi che un evento naturale può provocare.

I kit sono sempre più attenti a non fare mancare niente. Questo per garantire il massimo livello di sicurezza per coloro che si trovano a vivere uno stato di agitazione di angoscia. Tra gli alimenti che non devono mancare ci sono pasta, riso, legumi, zucchero, olio, conserve di frutta e verdura, latte in polvere e alimenti a lunga conservazione.

Questi prodotti possono garantire un sostentamento minimo durante un’evacuazione o in situazioni di emergenza che si protrae nel tempo. Inoltre, è bene non farsi sorprendere a livello medico. Nel kit di emergenza non possono mancare disinfettanti, cerotti, garze sterili, termometri e persino medicinali come antibiotici e antidolorifici. Anche la presenza di strumenti medici di base potrebbe essere fondamentale in caso di necessità.

L’abitazione deve essere anch’essa pronta a non cedere alle sfide dell’emergenza. Le candele, i fiammiferi, le coperte e i vestiti caldi sono alcuni accessori fondamentali per affrontare le possibili interruzioni nell’erogazione di energia elettrica e di riscaldamento.