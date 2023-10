La chiamano cuffing season: perché in inverno e con il freddo molte persone sentono la stringente necessità di avere una relazione sentimentale?

Già vi immaginate accucciati sul divano, davanti a un film o una serie televisiva e sotto una copertina? L’arrivo dell’inverno e, quindi, il freddo, vi fanno venire voglia di iniziare una relazione? Attenzione, anche se può sembrare una sensazione piuttosto comune, potrebbe essere nuova tendenza relazionale da investigare: si chiama cuffing season.

In tanti credono che sia l’estate la stagione in cui si instaurano maggiori relazioni sentimentali, più o meno fugaci. Da sempre, infatti, l’estate è vista come la stagione maggiormente congeniale per fare nuove conoscenze, perché gli ormoni viaggiano più velocemente, perché si esce di più e si moltiplicano le occasioni di interazione.

In realtà, tantissime persone sentono la necessità di avere un rapporto più stabile nella stagione invernale, la più fredda. Gli esperti chiamano questa nuova tendenza “cuffing season” che, tradotto nella nostra lingua, ha un suono molto meno piacevole: “stagione dell’ammanettamento”. Cosa significa?

Uomini e donne che (solo) con l’arrivo del freddo vogliono una relazione: si chiama cuffing season

Ci sono persone che solo in inverno e comunque solo con il freddo desiderano una relazione più duratura e più stabile: fare coppia fissa, dunque. Persone che nei mesi che ci apprestiamo a vivere sentono maggiore bisogno di compagnia, di affetto e anche di una sessualità maggiormente sviluppata. Perché tutto ciò?

La psicologia dà a questa tendenza motivazioni tanto di natura fisica, quanto di natura emotiva. Nelle stagioni più fredde, più uggiose, infatti, subiamo un calo della serotonina, che aumenta sentimenti di tristezza e, nei casi più estremi, anche tendenze depressive. Cerchiamo quindi di contrastare tutto ciò con calore e conforto, tanto emotivo, quanto fisico e, quindi, vogliamo una persona al nostro fianco. Si compensano, dunque, delle mancanze.

Incide molto, peraltro, anche il contesto sociale. L’arrivo delle festività, con l’immancabile confronto con i parenti, che ci vorrebbero accasati, genera ansia e avere una relazione, sebbene iniziata da poco in alcuni può dare maggiori sicurezze. In realtà, molto è collegato anche al discorso che si faceva prima sull’estate: se nella bella stagione ci sono ritmi più frenetici alla ricerca del divertimento, in inverno ci sono momenti più vuoti, anche per via delle condizioni meteo. Per questo si cerca compagnia per affrontare tutto ciò meglio.

Non si può di certo parlare di una patologia, ma di una tendenza molto forte sì. Ovviamente, il consiglio che vi diamo sempre è quello di non vivere alcuna sensazione come un’ossessione: è sempre giusto saper stare da soli con sé stessi e non accettiamo relazioni e rapporti al ribasso, pur di soddisfare le sensazioni causate dalla “cuffing season”.