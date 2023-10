Sei capace di lasciarti andare? Scoprilo con questo test, dicono sia infallibile

Mettiti alla prova e fai questo test con noi che rivelerà una parte di te che forse ancora non conosci. Allora, cosa stai aspettando?

I test di personalità si trovano sul web e sono tutti molto diversi tra di loro. Sono molto efficaci soprattutto per due motivi: il primo fanno emergere alcuni aspetti del tuo carattere che tendenzialmente si va a nascondere, solo per paura di non piacere agli altri.

E anche perché ti mantiene attivo il cervello, che è l’organo più complesso del nostro corpo. Il test di oggi è molto semplice e sarai tu a decidere con chi volerlo fare, se sfidare qualche componente della tua famiglia o se preferisci farlo da solo, in tutta tranquillità.

È anche molto veloce: impiegherai davvero pochi minuti del tuo tempo. Se non sei ancora molto pratico di come funzionano questi test, ti aiutiamo noi: sopra, come puoi vedere, ti abbiamo posto una foto con due uccellini. Dovrai solo dire con sincerità quale preferisci.

Solo dopo aver dato la tua risposta potrai andare a vedere cosa dice il profilo di te. Allora, a te ha colpito di più la figura A o quella B? Scopriamo insieme se riesci a lasciarti andare oppure no!

Test di personalità: ti lasci andare oppure no?

Se ti piace di più l’uccellino A vuol dire che sei capace a lasciarti andare, soprattutto perché non temi i giudizi degli altri. Non ti interessano neanche le opinioni negative. Cerchi sempre di andare fino a fondo in tutte le situazioni, soprattutto in quelle positive. Usi tanto il tuo istinto. E non ti interessa neanche se per caso dovessi incontrare degli ostacoli e cadere: quello che fai tu è alzarti e andare avanti! Sei anche un ottimista nato.

Se, invece, ti piace di più l’uccellino B allora vuol dire che fai un po’ più fatica a lasciarti andare. Quello che fai è spesso condizionato dai giudizi degli altri e non solo, anche dalle esperienze passate. Non ti riesci a godere il presente e soprattutto fai molta fatica a programmare un futuro. Quello che dicono gli altri lo ascolti un po’ troppo. Sei anche un po’ troppo chiuso: non riesci a confidarti con nessuno e soprattutto non dai confidenza a nessuno. Forse questo tuo lato caratteriale è dovuto al fatto che in passato hai dovuto affrontare dei tradimenti!

Questo è il test di personalità proposto oggi, e tanti altri ne arriveranno: quale uccellino hai preferito? Allora, tu ti riesci andare oppure fai ancora un po’ di fatica?