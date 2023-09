In arrivo 10.000 posti di lavoro: i cercano anche moltissimi diplomati

È in arrivo una più che ottima notizia per tantissimi: si tratta della ricerca di ben dieci mila posti di lavoro, di cosa si tratta

Ebbene sì, dopo un inizio piuttosto turbolento, sembra proprio che questo 2023 sia ora pronto per fornire a tutti un’impennata e soprattutto la buona notizia che aspettavamo da tempo. Come ben sappiamo, infatti, da quasi un anno ormai il nostro Paese e tutti noi ci troviamo immersi in una vera e propria crisi che sembra essere quasi senza precedenti: eppure potrebbe non essere detta l’ultima parola.

Tra l’inflazione che ormai ci mette sempre di più in ginocchio e i costi delle bollette che non accennano a darci tregua, ora potrebbe finalmente esserci una buona notizia che si nasconde dietro l’angolo per tutti noi. Stiamo parlando della possibilità di andare incontro a nuovi posti di lavoro.

Quello di cui vogliamo parlarvi oggi, infatti, è l’arrivo di ben dieci mila nuovi posti di lavoro entro la fine dell’anno. Per scoprire di cosa stiamo parlando, non dovete far altro che continuare a leggere insieme a noi.

Lavoro, si cercano ben dieci mila posti nuovi

Quello di cui vi vogliamo parlare oggi, e che potrebbe rappresentare un vero e proprio salto di qualità per tantissimi, è il concorso a cui a breve sarà possibile iscriversi. Indetto dall’Inps, questo permetterà di trovare tantissimi nuovi posti di lavoro soprattutto tra le schiere dei diplomati. Si tratta, nello specifico, di un’opportunità che appare senz’altro come ghiottissima e imperdibile ai nostri occhi per svariati motivi.

Come, ad esempio, la possibilità di essere assunti con un contratto a tempo indeterminato e, in secondo luogo, l’assenza di obbligo di presentare tra le varie documentazioni anche un attestato di Laurea. Non a caso, infatti, i concorsi pubblici per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro rientrano senza dubbio tra quelli più gettonati e apprezzati. Perché permettono di andare incontro al tanto famoso posto fisso e soprattutto non è richiesta esperienza.

In particolare, quando parliamo del concorso dell’Inps, facciamo riferimento a una strategia facente parte di un Piano triennale e che ha l’obiettivo di inserire nuovo personale di lavoro per poter colmare i vuoti a cui entro il 2024 si andrà incontro a causa di tantissimi futuri pensionati. Il prossimo bando, nello specifico, ha l’obiettivo di raggiungere l’assunzione di ben cinquecento ottanta cinque diplomati entro la fine dell’anno mediante delle prove di preselezione, scritte e infine anche orali.