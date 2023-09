Quando l’assegno INPS per reversibilità spetta ai figli? I casi possibili

In quali casi la pensione di reversibilità va ai figli del pensionato deceduto? Ecco le possibili situazioni e cosa c’è da sapere.

Come si calcola la pensione di reversibilità per i figli, quanto spetta loro e quali sono i requisiti da soddisfare per ottenerla.

Si parla di pensione ai superstiti: è la prestazione economica destinata al sostegno economico dei familiari dopo la morte del pensionato o del lavoratore ancora in attività.

Sono due le tipologie di pensione ai superstiti:

Pensione di reversibilità : se la persona deceduta percepiva una pensione di vecchiaia o di anzianità.

: se la persona deceduta percepiva una pensione di vecchiaia o di anzianità. Pensione indiretta: se la persona scomparsa lavorava ancora ma aveva accumulato comunque un minimo di contributi previdenziali.

Pensione ai superstiti, a chi spetta

Sono diverse le categorie di beneficiari a cui può essere estesa la pensione ai superstiti.

Coniuge, anche se legalmente separato, a patto che un tribunale gli abbia riconosciuto il diritto agli alimenti.

anche se legalmente separato, a patto che un tribunale gli abbia riconosciuto il diritto agli alimenti. Figli. Bisogna fare però alcune specificazioni: hanno diritto alla pensione di reversibilità i figli minori che al momento della morte del genitore non hanno un lavoro e che fino a 26 anni possono essere impegnati nello studio all’università. Spetta anche ai figli inabili, a prescindere dall’età.

Bisogna fare però alcune specificazioni: hanno diritto alla pensione di reversibilità i figli minori che al momento della morte del genitore non hanno un lavoro e che fino a 26 anni possono essere impegnati nello studio all’università. Spetta anche ai figli inabili, a prescindere dall’età. Cosa si intenda per inabilità lo ha spiegato una circolare dell’Inps: «È la persona che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa». In sostanza occorre che sia certificata l’impossibilità della persona di procurarsi un reddito.

Genitori, nipoti, fratelli e sorelle, in determinate circostanze. I genitori devono essere over 65, non avere altri figli, nipoti o coniugi, e risultare già economicamente a carico del figlio morto al momento della sua scomparsa.

I genitori devono essere over 65, non avere altri figli, nipoti o coniugi, e risultare già economicamente a carico del figlio morto al momento della sua scomparsa. Il diritto alla pensione di reversibilità può essere esteso anche ai nipoti se i genitori non possono provvedere al loro sostentamento e se sono minorenni al momento della morte dell’assicurato o del pensionato. Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche fratelli e sorelle economicamente a carico e in mancanza di altre categorie di beneficiari (figli, coniugi, genitori o nipoti).

Come si calcola l’importo della pensione ai superstiti

L’importo della pensione viene calcolato sulla base della somma che il lavoratore o l’assicurato avrebbe dovuto percepire al momento della morte. La pensione ai superstiti viene successivamente distribuita in percentuali variabili, in base al grado di parentela tra il defunto e i beneficiari.

Se c’è un coniuge e un figlio, la percentuale ammonta all’80%. Se i figli del coniuge sono due, la percentuale sale al 100%. In assenza del coniuge, al singolo figlio spetta il 70% della pensione, percentuale che cresce fino all’80% se i figli sono due e al 100% se ci sono tre figli.

Il figlio inabile maggiorenne, se è solo, ha diritto a ricevere il 70% della pensione del genitore scomparso. Per esempio, se la pensione del genitore deceduto ammontava a 1.000 euro, al figlio inabile spetteranno 700 euro.

Oltre alla “totale e permanente inabilità al lavoro”, il figlio inabile deve soddisfare anche un altro requisito: deve risultare a carico del pensionato al momento della morte. In questo contesto, “a carico” significa che il figlio riceveva un supporto economico costante dal pensionato o dal lavoratore venuto a mancare.

Per la normativa fiscale – il criterio però è diverso rispetto a quello usato in ambito fiscale ai fini dell’IRPEF – un familiare è considerato “a carico” se il suo reddito personale non è superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.