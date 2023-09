Se ami il mistero e il fascino dei castelli, non puoi perderti questi: sono in Italia

I castelli hanno da sempre un certo fascino su di te e ami il mistero? Allora proprio non puoi perderti queste meraviglie in Italia

I castelli hanno da sempre un certo ascendente su di voi e, ogni volta che vi trovate a organizzare qualche viaggio o gita fuori porta, non potete fare a meno di inserirli nel vostro itinerario? Ebbene, allora proprio non potete perdervi quello che abbiamo da dirvi.

Molto più di quanto pensiamo, infatti, il nostro territorio ha da offrirci tutto ciò di cui abbiamo bisogno e anche di più: proprio per questo motivo, per godere di misteriosi e incredibili castelli non è necessario allontanarsi e cambiare paese.

Ecco, infatti, quali sono i castelli di cui è possibile godere in Italia e che proprio non potete perdervi.

Castelli, ecco quali visitare in Italia

Al primo posto dei castelli che proprio non potete perdervi tra i bellissimi paesaggi che il nostro Paese ha da offrire, troviamo senza dubbio quello di “Diegaro”. Situato tra le bellezze dell’Emilia Romagna, “Quel castello di Diegaro” si trova proprio a Cesena e rappresenta forse uno dei luoghi più antichi, suggestivi e in un certo senso magici a cui possiamo andare incontro in questa nostra spedizione. Se, dunque, siete alla ricerca di un’esperienza unica e romantica, che possa circondarvi da un alone di mistero e magia, allora proprio non potete perdervelo.

Ma non finisce qui: perché, infatti, potrete avere la possibilità di prenotare proprio una stanza dove dormire, con dettagli e arredamento curati nei minimi dettagli. Al secondo posto dei castelli imperdibili all’interno del nostro Paese, troviamo anche il cosiddetto “Castel Valer”. Questo, tuttavia, rientra tra i pochi privati che ci circondano e nello specifico si trova in Trentino ed è composto da ben dodici spazi visitabili.

Per chi, inoltre, volesse vivere appieno questa avventura, il nostro consiglio è quello di dedicarvi alla simpatica e interessante caccia al tesoro che è possibile fare proprio tra i corridoi di questo castello.

Per finire, al terzo posto dei castelli a dir poco imperdibili che solcano il nostro territorio troviamo il “Castel Belasi”. Circondato da un’atmosfera a dir poco imperdibile, questo infatti si trova situato ai piedi delle Dolomiti di Brenta e, nella sua struttura, riunisce alla perfezione la cultura mediterranea e quella germanica.

È senza dubbio un luogo ricco d’atmosfera e di mistero, ma che soprattutto non potrete perdervi per nessun motivo. Grazie, anche, agli affreschi che è possibile ammirare al suo interno, datati quattrocento e cinquecento.