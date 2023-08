Il cucciolo gli passa accanto: la reazione del leone è spropositata | Video

Un cucciolo molto coraggioso passa accanto ad un leone la cui reazione è davvero incredibile: fuori il video, che scena!

Cosa può fare un cucciolo ingenuo e birichino accanto al ferocissimo Re della Savana? Ebbene sì, è successo davvero che un cucciolo sia passato accanto ad un leone. Nella natura selvaggia dove questi vivono, si tratta di scene comuni e all’ordine del giorno, ma per un occhio non abituato le conseguenze potrebbero essere più che scioccanti. La prima domanda che ci si pone è quale sia stata la sua reazione, e lo affermiamo fin da subito: è spropositata! Ma in che senso?

Perché il leone è il re della Savana? Al di là delle storie e dei film Disney con il quale la generazione dei Millennials è cresciuta e che tutt’oggi viene vista con grande nostalgia, si tratta di uno degli animali più imponenti del pianeta. Non solo per stazza, perché capace di cacciare con grande velocità e addossarsi sulle prede con forza, ma perché ha una capacità di dominio unica. Infatti, il leone è un leader, e lo è in tutte le sue rappresentazioni.

Semplicemente dal fatto che in ogni branco non ce ne siano più di due, la dice lunga sulla possibilità di coesistenza con altri membri. Appunto, i più deboli vengono cacciati, e il più forte guida il branco. Allora, da questa descrizione, ci si domanda cosa sia accaduto quando il piccolo cucciolo è passato accanto al leone di spalle…

Cucciolo passa accanto a leone, ecco la reazione… spropositata!

Abbiamo constatato che il Re della Savana ha un caratterino che difficilmente si può contrastare. Proprio per questo, in scena di vita animale quotidiana, pensiamo che molti esseri viventi della stessa specie possano entrare in conflitto, soprattutto quando si tratta di predominare il territorio. Ebbene, un piccolo cucciolo può destabilizzare anche il leone più feroce!

La reazione è a dir poco spropositata perché nel video si vede proprio come un leone grande e grosso sia appostato dietro una roccia. In quel frangente, si sta riposando, osservando l’ambiente a lui circostante, e perché no, facendo un po’ i fatti suoi. Così, mentre il King è perso tra i suoi pensieri, forse lo stress da reale lo porta a dissociarsi dalla sua realtà, viene sorpreso da un cucciolo indifeso.

Infatti, è proprio quest’ultimo che silenzioso gli passa dietro, e una volta arrivato accanto, provoca la reazione spropositata dell’esemplare più grande. Poco dopo anche una leonessa interviene, dà un po’ di affetto al cucciolo, e ristabilisce la situazione. Ma qual è la reazione del leone grande e grosso? La mostriamo nel video!

Come se non bastasse, si rimane scioccati: tutto avremmo immaginato, meno che un leone così grosso potesse spaventarsi di un cucciolo così carino!