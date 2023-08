Compromesso e negoziazione: sono i veri segreti per far durare un amore | Non è difficile

Il compromesso e la negoziazione sembrano essere i veri segreti alla base di una storia d’amore duratura. Basta saper integrare tali componenti nel modo giusto.

La vita è fatta di compromessi. Un concetto che ben si presta ai diversi contesti sociali, compreso quello lavorativo e amoroso. Proprio soffermandosi su quest’ultimo, in effetti, sembra che proprio la negoziazione sia alla base delle storie d’amore durature. Ecco come.

Le relazioni, siano esse di lavoro, amicizia o amore, sono spesso particolarmente difficili da gestire. Ognuno di noi, d’altronde, ha un proprio modo di vivere le cose che non sempre collima con i gusti e le esigenze altrui. Questo può portare ad avere delle divergenze che possono, in alcuni casi, minare anche i rapporti più solidi.

Nulla, però, è perduto per sempre. Soprattutto quando si tratta di storie d’amore, infatti, il consiglio è quello di cercare di trovare sempre il giusto compromesso. Una componente che se ben integrata nella vita di coppia sembra aiuti a far durare la propria storia d’amore.

Compromesso e negoziazione sono i veri segreti per far durare un amore: ecco come

In quasi tutte le relazioni interpersonali bisogna fare i conti con dei compromessi. Basti pensare al posto di lavoro, alle cene con gli amici e alla vita di coppia. Tutte situazioni in cui bisogna spesso cercare di negoziare per cercare di trovare una soluzione che aggradi tutti. Più facile a dirsi che a rendere tutto ciò realtà. Ognuno di noi, d’altronde, ha i propri gusti e preferenze e per questo spesso si tende a voler far valere le proprie ragioni.

Questo a discapito delle preferenze altrui. Un modo di comportarsi che potrebbe compromettere anche i rapporti più solidi. Per questo motivo il consiglio è appunto quello di cercare di mediare. Proprio la negoziazione, infatti, sembra essere una componente fondamentale per le storie d’amore durature. A tal fine è necessario porsi con un atteggiamento positivo e soprattutto non competitivo. Bisogna evitare di imporre il proprio punto di vista e cercare di ascoltare le richieste del proprio partner.

Allo stesso tempo non si deve essere sempre accomodanti solo per compiacere l’altro. In questo caso si rischia di annullare i propri bisogni. Una circostanza che a lungo andare potrebbe seriamente compromettere la relazione. Meglio invece chiarire fin da subito quali sono i propri bisogni. Solo mettendo tutte le carte in tavola, d’altronde, è davvero possibile trovare il giusto compromesso in grado di soddisfare entrambi.