Hai sempre sognato di lavorare nella moda? La grande maison cerca proprio te: ecco come candidarti

Il mondo della moda rappresenta un universo affascinante e dinamico, dove la creatività si fonde con l’impegno professionale per creare capolavori che influenzano stili di vita e definiscono tendenze. Lavorare in questo settore va ben oltre l’apparenza glamour, richiedendo una combinazione unica di talento, dedizione e resilienza. Se questo è il vostro sogno, sappiate che una delle più grandi aziende in assoluto sta cercando delle figure professionali. Ecco come candidarsi.

Colori, tessuti, tagli: per chi lavora nel mondo della moda, ogni dettaglio conta. La passione è il motore principale che guida designer, stilisti e professionisti creativi a creare collezioni che catturano l’immaginazione. Ogni pezzo diventa un’espressione di idee e ispirazioni, portando avanti il ciclo senza fine di innovazione che caratterizza l’industria.

Lavorare nel mondo della moda implica saper navigare in un contesto poliedrico. Dai designer che danno vita a schizzi e bozzetti alle menti dietro le campagne pubblicitarie, ogni ruolo contribuisce al tessuto complesso del settore. Il marketing, la produzione, la gestione degli eventi e le relazioni pubbliche sono altrettanto vitali quanto la creazione stessa.

La grande azienda ricerca professionisti

La moda riflette e influenza la società in modi profondi. Le tendenze emergono da contesti sociali, politici ed economici, trasformandosi in manifestazioni visive di epoche e culture. Lavorare in questo mondo significa essere parte di un dialogo in continua evoluzione, contribuendo a plasmare il modo in cui ci vestiamo e ci percepiamo. E ora un grande brand mondiale è alla ricerca di professionisti.

Stiamo parlando di Hermès, un’azienda francese di moda (alta moda e prêt-à-porter, accessori, pelletteria, borse, arredamento, accessori per la casa, gioielli, profumi e valigie di lusso). Nata nel 1837, oggi è presente in 45 Paesi del mondo, tra America, Europa, Asia, Medio Oriente e Oceania. Vanta ben 300 negozi esclusivi e conta oltre 19.000 collaboratori. E, a proposito di questi ultimi, Hermès è alla ricerca di nuove leve.

Sono aperte diverse posizioni, sia a tempo indeterminato che determinato, e in tirocinio in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Toscana e Lazio. Si ricercano laureati e diplomati, con una fluente conoscenza della lingua inglese e, per diverse posizioni, è ritenuta requisito preferenziale o è richiesta la familiarità anche con altre lingue straniere.

In particolare, le posizioni riguardano addetti alla vendita a Roma, Firenze, Torino, Venezia, Padova; store manager a Roma, team supervisor a Milano e Venezia; welcomist boutique internship a Milano e Venezia. Sul sito ufficiale dell’azienda esiste una sezione dove si possono fare varie ricerche, utilizzando anche dei filtri di settore e di luogo e dove è possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel magico mondo della moda.