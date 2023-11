Ti piacciono gli enigmi? Allora mettiti alla prova e in meno di 1 minuto trova la parola che lega tutte le altre

Non avere fretta e risolvi questo enigma: farai del bene al tuo cervello. Non temere, la risposta è più semplice di quel che si pensa!

Se ti piacciono gli enigmi, allora te ne proponiamo uno davvero divertente. I rompicapo e i giochi di parole sono una sfida intellettuale che mettono alla prova la mente e l’ingegno. Oggi ti proponiamo di scovare la connessione che si nasconde tra 5 parole apparentemente senza legami.

La sequenza di parole è questa: stagione, mare, passione, proibito e pianta. Riesci a indovinare qual è la parola che lega tutte? Non c’è fretta, ragionaci sopra e cerca di capire. Il tuo cervello ti ringrazierà per questo esercizio di logica!

Indovina la parola nascosta: hai un minuto per trovarla

Prima di arrivare alla soluzione del nostro test, facciamo un viaggio tra le parole. Sapere il loro significato e la loro etimologia ci può aiutare nella nostra ricerca della soluzione.

Stagione: il termine evoca i cicli ed i cambiamenti periodici della natura. Deriva dal latino “satio” e significa seminare o piantare.

il termine evoca i cicli ed i cambiamenti periodici della natura. Deriva dal latino “satio” e significa seminare o piantare. Mare: con questa parola indichiamo le acque che bagnano le nostre coste. L’acqua è un elemento fondamentale per la vita del pianeta ed è anche uno dei fattori che contribuiscono al nostro benessere mentale ed emotivo.

con questa parola indichiamo le acque che bagnano le nostre coste. L’acqua è un elemento fondamentale per la vita del pianeta ed è anche uno dei fattori che contribuiscono al nostro benessere mentale ed emotivo. Passione: il termine origine latine, deriva da “passio” e significa sofferenza o esperienza. Ognuno di noi nella vita abbiamo provato una passione verso qualcuno o qualcosa. Infatti, è un’esperienza che ci lega un po’ tutti.

il termine origine latine, deriva da “passio” e significa sofferenza o esperienza. Ognuno di noi nella vita abbiamo provato una passione verso qualcuno o qualcosa. Infatti, è un’esperienza che ci lega un po’ tutti. Proibito: questa parola deriva dal latino “prohibitus” e fa riferimento a qualcosa che è vietato o impedito. Si usa, ad esempio, per dare un divieto a qualcuno, come quando si dettano delle regole per i nostri bambini.

questa parola deriva dal latino “prohibitus” e fa riferimento a qualcosa che è vietato o impedito. Si usa, ad esempio, per dare un divieto a qualcuno, come quando si dettano delle regole per i nostri bambini. Pianta: la parola pianta ha radici nel latino “planta” e significa germoglio o giovane pianta. Che tu sia un pollice verde o meno, siamo circondati da piante e fiori che possono rallegrarci le giornate.

Finito questo viaggio tra le parole, hai capito qual è quella che lega tutte le altre? Se vuoi leggere la soluzione, continua pure con l’articolo!

Se hai pensato che la parola potesse essere frutto, allora hai risolto l’arcano del nostro enigma. Come si collega agli altri vocaboli che abbiamo elencato? Beh, si dice frutto di stagione quando abbiamo a che fare con un alimento che si può consumare in una determinata stagione, come ad esempio l’anguria d’estate.

Con frutto di mare si indica una tipologia di organismi acquatici che vengono utilizzati per piatti a base di cozze, vongole, seppie eccetera. Il frutto della passione è un vero e proprio alimento di origine esotica da cui si fanno dolci, succhi e molte altre ricette. Ha diversi benefici per lo stomaco.

Mentre frutto proibito, di solito, si riferisce a quello che nel giardino dell’Eden venne colto da Adamo ed Eva. Infine, una pianta da frutto è un’arbusto la cui principale caratteristica è quella di riempirsi dei propri frutti. Dunque, avevi indovinato la connessione?