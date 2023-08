Cosa succede se una coppia cambia idea dopo la separazione: è già successo

Non è una rarità trovare una coppia che cambia idea dopo la separazione, ma che cosa succede a livelli legali? Ecco cosa dice la legge.

Ci sono varie ragioni per le quali due coniugi decidono di separarsi. Tuttavia, può capitare che durante il periodo di separazione i due decidano di riprovarci e tornare indietro, cambiando dunque idea. Ma cosa accade in questi casi? La giurisprudenza ha avuto diversi episodi in merito.

In una indagine effettuata da Moneyfarm in collaborazione con Smileconomy nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019 è stato rilevato un numero crescente di separazioni. Un aumento dell’11% delle coppie che decidono di separarsi e poi procedere al divorzio.

Giusto per far capire, in Italia ci sono in media 267 richieste di separazione al giorno, in pratica una ogni 5 minuti. Tuttavia, può succedere che una coppia cambia idea riguardo la separazione e decide di riconciliarsi per varie ragioni. A tal riguardo la legge si è espressa chiaramente.

Coppia cambia idea sulla separazione: ecco cosa dice la legge

È bene sottolineare che quando due coniugi chiedono la separazione legale non si tratta di una fine definitiva, ma pur sempre di una fase transitoria durante la quale la coppia può decidere di lasciarsi per sempre, quindi procedere con il divorzio, oppure riconciliarsi e quindi ristabilire il nucleo familiare.

In poche parole, la separazione (che può essere consensuale o giudiziale) è un mezzo che permette alla coppia di vivere in due case diverse e anche di stabilire rapporti sentimentali con altre persone, in quanto non si è più vincolati legalmente. Tuttavia, continuano ad esserci gli obblighi, come la collaborazione nell’interesse della famiglia e l’assistenza materiale.

Se due persone decidono di lasciare la strada del divorzio e decidere di riconciliarsi dopo la separazione avvengono i seguenti effetti:

Impossibilità di chiedere il divorzio , la coppia non si separerà definitivamente

, la coppia non si separerà definitivamente Abbandono della domanda di separazione , dove verrà segnato sul documento la riconciliazione.

, dove verrà segnato sul documento la riconciliazione. Fine degli effetti del provvedimento di separazione , sia che sia stato consensuale che giudiziale.

, sia che sia stato consensuale che giudiziale. Ripresa a tutti gli effetti dei diritti e doveri coniugali , come fedeltà e coabitazione che si erano persi durante la separazione.

, come fedeltà e coabitazione che si erano persi durante la separazione. Fine dell’obbligo dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui era previsto.

Anche se la coppia ha deciso di riconciliarsi e quindi porre fine alla separazione, non è detto che in futuro non possa separarsi di nuovo e poi procedere con il divorzio.