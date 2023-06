Troppo emotivo e sensibile? Potresti essere un PAS: come riconoscere la condizione psicologica per affrontarla

Scopri se sei un PAS e se hanno sempre sbagliato a definirti “sensibile”. Forse il tuo cervello funziona diversamente da quello degli altri.

Lo è oltre metà della popolazione mondiale, ma pochi lo sanno. Potresti essere ipersensibile per genetica o per l’educazione che ti è stata imposta. Per saperlo comincia a far caso a questi atteggiamenti.

Se ti è capitato di pensare di avere un carattere troppo emotivo e sensibile, forse potresti essere un PAS: ecco come puoi fare per riconoscere in modo efficace la condizione psicologica e cominciare ad affrontarla.

Pas, come si comporta una persona altamente sensibile

Spesso accadere che le persone sensibili vengano definite comunemente “troppo emotive” e che si dia una connotazione alle loro caratteristiche comportamentali in modo da farle sentire, o apparire, deboli, melense, fragili. Quante volte, ad esempio, tu hai ascoltato la frase, diretta a te o a qualcun altro: “Sei un fifone!” o da bambino: “Smettila di fare capricci!” di fronte a una situazione in cui si rifiuta di fare qualcosa? Beh dietro quel rifiuto, quella paura quel “blocco” potrebbe nascondersi un’ipersensibilità. Non dobbiamo però intenderla come una peculiarità dell’indole, ma come una predisposizione genetica del cervello, che può essere connaturata, o indotta dal tipo di educazione che si riceve in età infantile.

Elaine Aron, psicologa americana, ha riassunto le caratteristiche di chi è PAS ovvero di chi è una persona altamente sensibile con l’acronimo DOES, perché si tratta di soggetti profondi (D, depth, profondità), soggetti a sovrastimolazione (O, over-stimulation), in cui c’è enfasi dell’attività dei neuroni detti specchio (E, emphasis), e infine sensibili a dettagli esterni (S, subtleties) come luci, colori, rumori e interni tra questi ci sono, ad esempio, le opinioni dei genitori, dei fratelli degli amici etc.

Le persone altamente sensibili (PAS) hanno alcuni comportamenti tipici:

Ascoltano gli altri e dimostrano empatia.

gli altri e dimostrano Sono spesso indecise.

Non amano la competizione .

. Quando sbagliano soffrono molto, perché provano emozioni, positive o negative più forti rispetto agli altri.

Sanno fare lavoro di squadra .

. Sono intuitive.

Sono sensibili alle critiche.

Piangono con facilità.

con facilità. Possono essere soggette a depressione e ansia.

Sono creative.

Sono premurose.

Spesso hanno un passato o un’infanzia non facile.

o un’infanzia non facile. Avvertono maggiormente lo stres s e per questo a differenza di altri reagiscono male alla pressione, mentre normalmente tanti diventano più produttivi.

s e per questo a differenza di altri reagiscono male alla pressione, mentre normalmente tanti diventano più produttivi. Anche se non se ne rendono conto, hanno scarsa autostima.

Se ti rispecchi in questa descrizione potresti essere effettivamente una persona altamente sensibile.