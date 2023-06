Crema solare, ricorda di spalmarla in questi punti: pochi lo fanno

L’estate è alle porte e molti di noi non vedono l’ora di potersi sdraiare al sole in spiaggia. Attenzione però alla crema solare, devi sempre spalmarla anche in questi punti.

La crema solare è assolutamente indispensabile per potersi godere il caldo sole estivo senza incorrere in pericoli per la pelle. La tintarella estiva è di certo l’obiettivo di moltissime persone che si recano in spiaggia, ma non dovremmo mai dimenticare che la cosa più importante resta la nostra salute.

Molto spesso portiamo la crema solare con noi quando andiamo in spiaggia, per poterla applicare tranquillamente sotto l’ombrellone anche dopo i vari bagni in mare. Si tratta senza dubbio di un’abitudine molto positiva, dal momento che, come ci dicono gli esperti, la crema solare andrebbe applicata a cadenza regolare, per rinnovare il suo potere protettivo nell’arco della giornata. Spesso, però, tendiamo a trascurare alcune parti del corpo molto sensibili durante l’applicazione. Ecco di quali parti parliamo (e perché è importantissimo proteggerle).

Crema solare: spalmala sempre in queste zone

Spesso non applichiamo la crema solare nella parte superiore e posteriore delle orecchie, una zona a cui non pensiamo mai ma che è molto sensibile. “Questa è anche un’area comune per il cancro della pelle negli uomini”, ha affermato la dottoressa Michelle Henry, fondatrice di Skin & Aesthetic Surgery di Manhattan ed esperta dermatologa presso il Weill Cornell Medical College.

Anche zona intorno agli occhi e le labbra sono importantissime e possono scottarsi facilmente. In questo caso l’uso di un balsamo per le labbra o di un burrocacao protettivo è assolutamente indispensabile. Intorno agli occhi ricordati di spalmare della crema apposita per la protezione solare (sul mercato ne esistono diverse fatte apposta per questa zona molto delicata) e naturalmente indossa sempre gli occhiali da sole, soprattutto sei il sole è forte.

Altre zone spesso dimenticate durante l’applicazione della crema solare solo il collo e la zona più alta del petto. Anche la testa deve chiaramente essere protetta dai raggi solari potenzialmente dannosi. Se sei calvo ricordati di spalmare la crema anche in questa zona molto sensibile; se non lo sei, ricordati di indossare sempre un cappello da spiaggia che possa fungere da barriera contro il raggi solari.

Un ultimo punto da non trascurare sono le mani. Quante volte ci capita di spalmarci la crema ovunque sul corpo ma di dimenticare quelle parti che abbiamo proprio sotto il nostro naso? Anche le mani ovviamente possono essere esposte ai danni dei raggi UV e quindi ricordatevi sempre di applicare una buona dose di crema solare anche su di esse.