Tradimento fisico, emotivo e micro cheat: perchè sei tradito senza saperlo

Ci sono diversi tipi di tradimento: come scoprire se il nostro partner ci sta tradendo fisicamente, emotivamente, oppure se mette in atto il cosiddetto “micro-cheat”

Soprattutto oggi, ai tempi dei social, dovremmo ormai sapere che esistono vari tipi di tradimento. Pensare di trovare l’amante del vostro partner sotto il letto o chiuso nell’armadio è un cliché che al giorno d’oggi non regge più.

Questo non significa che non si tradisca. Anzi, si tradisce ancora di più. Ma in modo diverso. Scopriamo allora i vari tipi di tradimento: potremmo essere già le vittime, senza saperlo.

Tradiscono tutti, indistintamente. Uno studio sull’infedeltà ha dimostrato che gli uomini non hanno meno relazioni rispetto al passato, ma ora le donne tradiscono più frequentemente rispetto ad anni fa. E c’è anche una scuola di pensiero su quanto sia opportuno o meno scoprire il partner fedifrago. Uno studio del 2019 ha scoperto che le donne sono molto più brave a identificare gli uomini traditori rispetto agli uomini nell’identificare le donne traditrici.

Insomma, è assai probabile che non si riesca a capire se si viene traditi o meno. Soprattutto perché, come dicevamo, al giorno d’oggi esistono diversi tipi di tradimento. Andiamo a esaminarli insieme.

I vari tipi di tradimento

Parleremo inizialmente della differenza tra tradimento fisico ed emotivo. Il tradimento fisico è qualsiasi atto che implica il contatto fisico con qualcuno che non è il partner quando abbiamo una relazione monogama. Alcune coppie potrebbero definirlo soltanto come un rapporto sessuale, ma molti concordano sul fatto che anche baciare o toccare intimamente qualcuno conterebbe.

Il tradimento emotivo, d’altra parte, implica la costruzione di un legame forte, con sfumature romantiche o sessuali, con qualcun altro al di fuori della relazione. In genere, questo significa rivolgersi a quella persona per ottenere supporto emotivo piuttosto che al proprio partner. A volte il tradimento emotivo può essere più difficile da individuare, poiché tende a intensificarsi molto gradualmente nel tempo. Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto che può essere dannoso quanto l’inganno fisico, se non di più.

Un “nuovo” tipo di tradimento, perché molto legato al mondo dei social, è quello che oggi gli esperti chiamano micro-cheat. Si tratta di piccoli atti, forse apparentemente innocenti, che esistono in una zona grigia dell’infedeltà.

Alcuni esempi di micro-cheat includono il mantenimento di un profilo in un’app di appuntamenti (anche se non hai effettivamente appuntamenti), l’invio di messaggi diretti o commenti sui social media o l’invio di messaggi segreti con un ex. Alcune persone potrebbero credere che non ci sia nulla di intrinsecamente sbagliato nelle loro azioni se non stanno tecnicamente tradendo fisicamente o emotivamente il loro partner.

Non facile, soprattutto oggi, capire se il nostro partner ci sta tradendo. Qualche elemento di sospetto potrebbe essere indicato dal fatto che il nostro partner usa il telefono molto di più rispetto al passato. Ma anche se è meno raggiungibile rispetto al solito, soprattutto in orari in cui prima lo era.

Potremmo iniziare a preoccuparci anche se il nostro partner mette molto più impegno per migliorare il proprio aspetto, che sia nel vestiario, ma anche nell’attività fisica (che in generale, magari detestavano). Da tenere d’occhio anche un cambio di interessi e di hobby, che potrebbe essere una copertura oppure reale, ma suscitato dall’amante.