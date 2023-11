Francesca Chillemi, ve la ricordate a Miss Italia? Giovanissima, bellezza acqua e sapone

Ricordate com’era Francesca Chillemi quando ha partecipato a Miss Italia? Era giovanissima e bella da togliere il fiato anche in versione acqua e sapone.

Con la sua incantevole bellezza e la sua assurda sensualità Francesca Chillemi non passa mai inosservata agli occhi di chi la segue e la ama. Questi non perdono mai occasione per farle notare quanto sia spettacolare, la adorano e non possono fare a meno di ammirarla in tutta la sua magnifica bellezza.

La meravigliosa e nota attrice siciliana è diventata famosa in passato per aver partecipato al noto concorso di bellezza Miss Italia. Era il 2003 e aveva 18 anni, già da giovanissima la sua bellezza era disarmante e incantò praticamente tutti, infatti fu proprio lei ad aggiudicarsi la vittoria.

Francesca Chillemi grazie alla sua favolosa bellezza e al suo corpo mozzafiato ha lavorato come modella, col tempo ha però capito che la sua vera passione era la recitazione. Studiando e impegnandosi molto è riuscita a diventare un’attrice, al momento è impegnata con le riprese di Viola come il mare. La prima stagione della fiction ha conquistato molto successo in termini di ascolti, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nelle nuove puntate.

Francesca Chillemi a Miss Italia ipnotizzò tutti con la sua bellezza, era già incantevole

Quando partecipò a Miss Italia la splendida attrice era giovanissima, poco truccata e incredibilmente emozionata, non era ancora abituata alle luci dei riflettori. La sua bellezza lasciò davvero tutti senza parole.

Francesca Chillemi non passò affatto inosservata, era incredula quando annunciarono la sua vittoria, non riusciva a trattenere le lacrime per l’emozione. Da quel momento in cui era solo una ragazzina ne è passato di tempo e lei ha conquistato molto successo.

Anche a Che Dio ci aiuti ha conquistato i telespettatori in questi anni, diventando un personaggio sempre più importante nella fiction. A distanza di vent’anni da Miss Italia l’attrice è più seducente e incantevole che mai, il tempo per lei non sembra essere passato affatto. Con la sua straordinaria bellezza e le sue magnifiche forme continua a ipnotizzare tutti, di certo è impossibile per i suoi affezionati e tantissimi fan non notarla. Questi impazziscono tutte le volte che la vedono, anche sui social è amatissima, i suoi post fanno sempre il boom di complimenti e like.