Se vi vestite in questo modo sembrerete più grassi. Attenti a questi errori comuni che facciamo proprio tutti.

È indubbiamente importante optare per un abbigliamento adeguato alle varie situazioni e in grado di valorizzarci. Non solo per essere sempre alla moda, ma soprattutto per stare bene con sé stessi e gli altri.

Pantaloni, gonna, scarpe con o senza tacchi, ma anche maglie a maniche lunghe, corte o camice. L’abbigliamento, proprio come il mondo, è bello perché vario. Tanti sono i vestiti e gli accessori che possiamo utilizzare e sfoggiare a seconda della situazione.

Alcuni vestiti sono più formali altri invece più casual. In ogni caso la parole d’ordine è che siano in grado di valorizzarci. Non sempre, però, riusciamo a raggiungere tale obiettivo. Anzi, la maggior parte di noi commette questi errori alquanto comuni che ci fanno sembrare più grassi. Ecco quali sono.

Se ti vesti in questo modo sembrerai più grosso, occhio all’errore comune perché lo facciamo proprio tutti

Tante sono le persone, soprattutto donne, che tendono a seguire le mode del momento. Anche se di tendenza, però, non vuol dire che siano adatte a tutti. Alcuni tipi di abbigliamento, purtroppo, possono rivelarsi il nostro peggior nemico di stile. In particolare potrebbe essere opportuno evitare determinati outfit che rischiano di farci apparire meno magre di quanto siamo in realtà. Ma di quali si tratta?

Ebbene, secondo alcuni esperti di stile, è meglio evitare di indossare una longuette, ovvero una gonna che lascia scoperto il polpaccio, senza abbinare un bel paio di scarpe con i tacchi. Stop anche ai vestiti che lasciano la pancia scoperta, così come i pantaloni a quadri. Da bandire, poi, l’oversize esagerato.

Indubbiamente molto comodi, si consiglia di optare per una taglia in più, non quattro. Il rischio di sembrare più grossi, in quest’ultimo caso, è dietro l’angolo. Per finire si consiglia di evitare il cinturino alla caviglia e il girocollo. Molto belli da vedere, sembra che dal punto di vista visivo facciano sembrare meno magre. Nel dubbio, quindi, meglio evitare!