Sabrina Ferilli bollente: l’occhio cade proprio lì, impossibile negare

Sabrina Ferilli stratosferica, dopo anni è sempre la più bella di tutti: ecco il nuovo scatto, l’occhio cade proprio lì…

Passano gli anni, ma Sabrina Ferilli resta sempre una delle donne più belle del nostro mondo dello spettacolo. Arrivata alla bellezza di 58 anni, a pochi giorni dal suo compleanno, l’attrice romana non smette di incantare non soltanto col suo talento e la sua ironia, ma anche con un fascino davvero senza tempo.

Da quando ha fatto il suo esordio come attrice (sul finire degli anni ’80) ad oggi, costruendo una carriera fatta di incredibili traguardi e tantissimi riconoscimenti, la Ferilli non ha mai smesso di mostrare la sua bravura, così come di ricevere tantissimo affetto da parte di tutto il pubblico. Negli ultimi anni l’abbiamo vista più nei panni di giurata che in quelli di attrice, ma cambia ben poco: tutti sono assolutamente pazzi di lei.

Seguitissima anche sui social, quando decide di mostrarsi l’attrice lascia sempre senza fiato con tutta la sua bellezza mediterranea e curve da capogiro che, di fatto, l’hanno resa nel tempo un’icona di sensualità italiana indiscussa. Nella nuova foto emerge come al solito tutto il suo fascino e l’occhio, inevitabilmente, cade proprio lì: ecco lo scatto, eleganza e sensualità senza limiti.

Sabrina Ferilli più sensuale che mai: la foto è ipnotica

Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram Sabrina Ferilli ha condiviso la sua domenica di relax coi fan, che l’attrice ha deciso di trascorrere al mare: coi capelli mossi dal vento, l’attrice indossa un’elegante camicetta aperta e piuttosto scollata.

“Domenica… bella per tutti ❤️” scrive l’attrice nella didascalia; come al solito, la Ferilli mostra una bellezza travolgente e la camicetta scollata non può che mettere in risalto il suo prosperoso e florido décolleté, che ruba l’attenzione e la scena in primo piano.

Tantissimi i like ed i commenti al post, con tutti i fan pazzi d’amore per lei; i complimenti, sotto alla foto, sono davvero a migliaia. “Bella bella!!! Una persona pura come poche!!! Professionale e impeccabile ❤️” scrive una fan, mentre alcuni la apostrofano come “dea” e un’altra fan afferma sicura: “la bellezza tua, nessuna mai!😍💗”. Passano gli anni, ma quando si mostra Sabrina Ferilli è in grado sempre di far battere il cuore di tutti.