Infarto, i principali fattori di rischio: 5 semplici consigli per prevenirlo

Per prevenire l’infarto, che può stroncare anche giovani vite, occorre assolutamente seguire questo stile di vita racchiuso in cinque consigli.

I problemi cardiaci e gli infarti possono colpire chiunque, a prescindere dall’età. Ovviamente, però, noi possiamo aiutarci, con alcuni comportamenti che prevengono i cinque principali fattori di rischio. Ecco, quindi, cosa cambiare nel vostro stile di vita per prevenire questo problema che può essere letale.

Con l’infarto del miocardio va in necrosi una parte del muscolo cardiaco a seguito dell’ostruzione di una delle coronarie, arterie deputate alla sua irrorazione. Un problema del genere può avvenire a qualsiasi età. A volte si riesce a superare il dramma, altre volte, purtroppo, l’infarto è fulminante e non si riesce nemmeno ad attivare i soccorsi.

La cosa che preoccupa è il fatto che chiunque possa essere colpito da un infarto e che questo possa sopraggiungere non solo a seguito di uno sforzo o di una forte emozione, ma anche quando siamo a riposo, senza alcuna avvisaglia precedente. I sintomi più comuni individuati dalla scienza sono il dolore al petto, la sudorazione fredda profusa, uno stato di malessere profondo, la nausea e il vomito.

E, a proposito di scienza, prima di darvi i nostri consigli, occorre fare una premessa e una precisazione che facciamo sempre, quando parliamo di salute e medicina. Ciò che vi diciamo, in alcun modo vuole sostituirsi alla scienza. Per qualsiasi problema di natura fisica e sanitaria, questo di cui stiamo parlando oggi, ma anche altri di natura meno grave, affidatevi sempre a medici e specialisti. Siamo, da sempre, contrari alle cure fai-da-te e, ovviamente, vi sconsigliamo vivamente di affidarvi a ciarlatani che vogliono solo spillarvi del denaro.

I cinque consigli per prevenire l’infarto

Come detto, gli infarti possono arrivare a causa di uno stile di vita poco sano. L’ipertensione sanguigna, per esempio, è una causa che lo può scatenare e, in tal senso, il fumo è sicuramente una delle cause principali, così come essere un grave sovrappeso, magari per via di una vita troppo sedentaria. Per cui, curatevi di voi stessi, stando attenti anche allo stress, che è un’altra causa tra quelle scatenanti.

E, allora, il primo consiglio che vi diamo è quello di adottare una dieta sana ed equilibrata. Frutta e verdura, da questo punto di vista, sarebbero perfette, mentre da limitare, per non dire bandire, i grassi, soprattutto quelli più pesanti che arrivano dalle fritture e dai cosiddetti “cibi spazzatura”. Collegato a questo, ovviamente, il fatto di tenere sotto controllo il nostro peso. L’obesità è una delle cause principali, perché affatica il cuore. E, allora (come vedete stiamo procedendo a cascata con effetto domino), fondamentale l’attività fisica che, non solo ci tiene in forma, tiene il cuore allenato e abbassa lo stress, facendo prevalere il buonumore.

Infine, come dicevamo, vanno limitati (e, meglio ancora, eliminati) fumo e alcolici. Il primo soprattutto. I secondi, invece, possono essere bevuti, ma con grande moderazione. Non possiamo che concludere con quanto detto in premessa, per ciò che concerne l’ultimo consiglio: affidatevi a specialisti, tramite controlli specifici e ciclici che possono salvarvi la vita.