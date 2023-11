Il sottile segnale del cancro all’intestino che spesso viene ignorato: fai molta attenzione

Un sintomo comune, forse anche banale, che però può celare l’esistenza di una malattia gravissima come il cancro all’intestino.

Vi sorprenderà (e, forse, vi inquieterà anche) sapere che vi è un sintomo molto comune che, quindi, spesso consideriamo innocuo ma, invece, può addirittura segnalare l’esistenza di un cancro all’intestino. Il consiglio, come sempre accade quando parliamo di medicina e salute, è quello di non ignorare nulla e consultare subito un medico.

Il mondo medico è impegnato nella ricerca di nuovi trattamenti e terapie mirate per il cancro all’intestino. Le cause del tumore intestinale non sono sempre note, ma possono essere determinate da cambiamenti genetici, nonché dallo stile di vita e da elementi ambientali.

Esistono numerosi fattori che aumentano il rischio di contrarre il cancro all’intestino, tra cui un’età superiore ai 50 anni, essere dei fumatori incalliti, una condizione di sovrappeso o ragioni di familiarità, come un parente stretto che ha avuto questa grave problematica di salute. In generale, uno stile di vita poco salutare, con una dieta povera di fibre e ricca di grassi, può anch’esso contribuire al pericolo di sviluppare tale forma di cancro.

Un sintomo banale che può celare il cancro all’intestino

Come in molte patologie tumorali, la prevenzione gioca un ruolo fondamentale nella lotta contro il cancro all’intestino. Test come la colonscopia, che permette di identificare anzitempo eventuali polipi o anomalie, sono raccomandati, specialmente per coloro con fattori di rischio. La diagnosi precoce può fare la differenza nella riuscita del trattamento.

Secondo gli esperti, potremmo avere un cancro all’intestino se ci accorgiamo di provare stanchezza, vertigini o mancanza di respiro inspiegabili. Ovviamente tutto ciò può avvenire nelle più banali attività giornaliere: sentirsi senza fiato e avere vertigini non è qualcosa che dev’essere sottovalutato. Senza allarmismi, potrebbe essere il caso di fissare un appuntamento presso un medico.

Il segno più comune di cancro all’intestino è la presenza di sangue nelle feci, ma ci sono anche altri sintomi, tra cui dolore all’addome, la sensazione di non aver svuotato correttamente l’intestino dopo essere andati in bagno e una perdita di peso inspiegabile.

Il cancro dell’intestino può anche causare un blocco nell’intestino, che può manifestarsi con sintomi quali stitichezza, dolore alla pancia e vomito. Attenzione, in particolare, al colore delle feci: se le tue feci sono nere o rosso scuro, o se hai diarrea con sangue, in questo caso la visita medica è d’obbligo.